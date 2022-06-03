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強尼戴普在英國成萬人迷 誹謗官司最誇張拍賣品出爐

記者蘇詠智／即時報導
安珀赫德官司失利，演藝生命恐就此斷送。（美聯社）
安珀赫德官司失利，演藝生命恐就此斷送。（美聯社）

強尼戴普打贏了與前妻安珀赫德的誹謗官司，成為民眾眼中的英雄，他這幾天隨好友傑夫在英國各地巡迴演出，所到之處都被人潮包圍，被媒體形容是「全英國最受歡迎的人」。

儘管強尼也被陪審團認為有涉及家暴、須賠償，但在廣大粉絲眼中，他已經得到平反、洗清污名，他的心情也十分舒暢，面對英國民眾包圍要簽名、合照，幾乎很少拒絕。他曾因為被安珀在報紙投書中暗示是家暴男，形象與事業一落千丈，現在雖未確定接下任何好萊塢大片，光看粉絲擁戴他的程度，各方猜測谷底翻身是遲早的事，甚至已有人在全球電影資料庫上把他列在「陰間大法師2」主角陣容，倘若成真，他就會和老搭檔提姆波頓又一次攜手，並且和首集的兩位主角米高基頓、薇諾娜瑞德合作，薇諾娜也是他的舊愛，必然話題性十足。

倒是安珀赫德，要賠強尼戴普千萬美金，她的律師伊蓮已經在電視訪問時表明她根本沒錢付，除了沒錢付罰款告急之外，她未來想在好萊塢繼續待下去，恐怕也極不樂觀，經過這場官司，她的形象隨著強尼由黑翻紅而直落谷底，網友在社群網站上寫道：「光是透過電視轉播看到她在法庭上的眼神，就覺得非常不舒服，以後根本沒辦法看她的任何演出。」編導、影片公司不太可能再對她感到興趣，比她更年輕的金髮美女大有人在，她的演技又不是如何頂尖，取代性很高，「水行俠2」就算沒換掉她，也不保證她有辦法再繼續參與續集，有媒體索性斷言：「她的演藝生涯已快要一命嗚呼了。」

誹謗官司轟動全球亦帶來奇妙商機，有人將列席旁聽進出法庭所戴的腕帶放上網拍賣，居然喊價到850美元，還真的有買家感興趣想收藏。兩人前年在英國倫敦的法庭交戰，也被拍成紀錄片，將於本月19日和26日晚上10點在Discovery頻道播出，並於周二晚間8點重播，第一集以強尼戴普方面的說法為主，第二集則是透過安珀赫德的觀點呈現，觀眾可以準時欣賞。

強尼戴普在英國巡迴演出受到粉絲包圍，極受歡迎。圖／摘自IG
強尼戴普在英國巡迴演出受到粉絲包圍，極受歡迎。圖／摘自IG
強尼戴普在英國成了英雄人物，所到之處都大受歡迎。（美聯社）
強尼戴普在英國成了英雄人物，所到之處都大受歡迎。（美聯社）

英國 家暴 好萊塢

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