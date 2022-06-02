我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

強尼戴普「為何能逆轉勝？」 網盤點3原因：歸功於安珀

聯合新聞網／ 綜合報導
男星強尼戴普（Johnny Deep）與其律師卡蜜兒（Camille Vasquez）。（歐新社）
男星強尼戴普（Johnny Deep）與其律師卡蜜兒（Camille Vasquez）。（歐新社）

男星強尼戴普（Johnny Deep）與前妻安珀赫德（Amber Heard）互控毀謗，這場「世紀官司」於2日凌晨3點半宣判，結果裁定強尼戴普獲勝，成功摘去「家暴男」污名。不過，這場宣判也讓鄉民好奇提問「強尼贏的關鍵？」引起許多人加入討論。

強尼戴普與前妻安珀兩人於2015年互結連理，但2016年感情生變，安珀提出離婚並控訴強尼有家暴犯行，導致強尼影視事業重創，最後發展成兩人互控誹謗局面，六年後，強尼戴普終於獲得勝訴，法官裁定安珀需支付強尼1500萬美元，但強尼也需支付對方200萬美元賠償性補償。

這場世紀官司引起各界關注，早在官司結果出爐前，強尼戴普其實早就成功扳回正面聲量，如今再獲勝訴更令全球粉絲沸騰。台灣鄉民就在PTT發文「強尼贏的關鍵？」原PO認為這次勝訴要歸功於強尼的律師卡蜜兒（Camille Vasquez），「如果沒有她的質詢，安珀也不會承認那篇（毀謗強尼戴普家暴的文章）是她寫的，沒辦法還原當時現場狀況」。

網友們一致認同原PO，但也紛紛直言是安珀自己替強尼打贏這場官司，「安珀自己啊，各種自爆」、「99%要歸功於安珀才對，她一直自廢武功，連律師都幫不了她」、「錯！是安珀太廢，不然卡蜜兒再強也難贏誹謗官司」、「絕對是安珀，自爆到神級律師團也救不回來」，更有人開酸「就算律師交換，強哥應該也會贏」。

也有人認為強尼自己本身就是勝訴關鍵，「沒家暴就是沒家暴」、「他自己啊，他真的沒家暴」、「強哥自己，沒有的事就是沒有」。

家暴

上一則

強尼安珀官司初步落幕 水行俠、安妮斯頓都表態了

延伸閱讀

強尼安珀官司初步落幕 水行俠、安妮斯頓都表態了

強尼安珀官司初步落幕 水行俠、安妮斯頓都表態了
強尼戴普官司逆轉勝 「聖光女律師」卡蜜兒一戰成名

強尼戴普官司逆轉勝 「聖光女律師」卡蜜兒一戰成名
毀謗官司敗訴 安珀律師受訪：她絕對付不出賠償金

毀謗官司敗訴 安珀律師受訪：她絕對付不出賠償金
強尼、安珀世紀官司狂破紀錄 最高曾300萬人同時觀看

強尼、安珀世紀官司狂破紀錄 最高曾300萬人同時觀看

熱門新聞

林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15
知名網紅分析，王心凌會翻紅不是沒有原因的。 （取材自微博）

百萬網紅揭王心凌翻紅關鍵：大家聊天她洗碗

2022-05-30 02:30
鄭欣宜今天滿35歲。圖／摘自臉書

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

2022-05-30 14:28
李立群下樓拿包裹拉下口罩透透氣。圖／截自微博

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

2022-05-27 18:48
當年周董「地表最強」演唱會，舞台華麗多變。(圖:杰威爾提供)

周杰倫9年前舊作、王心凌再翻紅 中國娛樂為何飄起濃濃台灣味

2022-05-25 23:07
S媽對大S遭前夫爆料攻擊十分心疼。取材自臉書

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

2022-05-30 08:35

超人氣

更多 >
美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指