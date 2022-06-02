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強尼安珀官司初步落幕 水行俠、安妮斯頓都表態了

記者陳建嘉／即時報導
強尼戴普勝訴。(路透)
強尼戴普勝訴。(路透)

58歲好萊塢巨星強尼戴普與小22歲的前妻安柏赫德互告毀謗的「世紀官司」，結果出爐，強尼最終會獲得1035萬美元的賠償，強尼、安珀各自在自己的IG、推特發表感言，強尼高喊「真理永不滅亡」，安珀則痛訴不公平，簡直是「時代倒退」，也有不少網友觀看有哪些名人按讚，「水行俠」傑森摩莫亞誰也不得罪，有為兩人按讚，喜劇女王珍妮佛安妮斯頓以及「永恆族」女主角陳靜則是按讚力挺強哥。

強尼戴普迄今的按讚數已經高達1676萬讚，幾乎一面倒支持，安珀則僅有31萬，差距不小，也幾乎沒有好萊塢明星願意相挺安珀，不過「水行俠」男主角傑森摩莫亞卻有為安珀按讚鼓勵，先前傳出DC影業高層不滿安珀的表現，要將她辭退，當時與她有革命情感的導演溫子仁、男主角傑森則為她說情，才讓安珀留下來續演，不過傑森與強尼戴普同樣是搖滾人，私下交情也還不錯，看來兩邊都不願得罪。

強尼戴普的按讚好友還有不少名人，除了傑森摩莫亞、陳靜、珍妮佛安妮斯頓以及知名攝影師葛雷格威廉斯之外，就連長年在好萊塢發展的華裔女星白靈也有力挺強尼戴普。

安珀赫德得知敗訴，面色凝重走出法院。(路透)
安珀赫德得知敗訴，面色凝重走出法院。(路透)
強尼戴普、安珀赫德的按讚好友比例懸殊，只見「水行俠」傑森摩莫亞誰都不得罪，一起按...
強尼戴普、安珀赫德的按讚好友比例懸殊，只見「水行俠」傑森摩莫亞誰都不得罪，一起按讚。圖／摘自IG

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