林志玲啟動長期新計畫 去年5月疫情爆炸暖舉被曝

林志玲預計透過基金會捐出近4萬片衛生棉。圖／寶僑家品提供

林志玲 出道以來愛心總是不落人後，即便現在成為人母，仍把愛散發出去，她的基金會「志玲姊姊慈善基金會」長期關注少女的身心健康發展議題，近日發起「自在做自己．守護玲距離」公益合作，2日宣布藉由結合雙方的資源與號召力讓大眾更關注弱勢少女所面臨的身心健康困境，也進一步幫助他們脫離困境建立自信。

林志玲透過基金會在去年5月疫情 全台爆發時就首次合作，捐贈上萬片衛生棉到偏鄉，如今預計透過基金會捐出近4萬片衛生棉、幫助超過500位弱勢少女，未來目標幫助全台超過 30 個偏鄉學校以及少女中途安置機構，提供超過 1000 位弱勢少女穩定生理用品，讓他們能逐步建立自信。

「志玲姊姊慈善基金會」創辦人林志玲連續15年擔任「六分鐘護一生」婦女防癌公益大使，對於女性和弱勢議題持續關注，基金會執行長蕭安容表示：「志玲姊姊一直非常關注並倡導女性健康議題，基金會多年來也在協助偏鄉學校及中途之家的過程中，發現少女對於貼身衛生用品的需求卻難以啟齒的情況。去年開始提供弱勢少女衛生用品物資，以減輕少女們每月消耗衛生用品的經濟負擔。透過志玲姊姊親和的形象傳達女性健康的衛教知識，希望鼓勵青春期的女孩更自信、勇敢、更加珍愛自己。」