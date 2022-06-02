強尼戴普官司逆轉勝 「聖光女律師」卡蜜兒一戰成名

強尼戴普律師團隊班傑明(左)、卡蜜兒(中)勝訴後，開心步出法院。(美聯社)

58歲好萊塢巨星強尼戴普與小17歲的前妻安柏赫德互告毀謗的「世紀官司」，審議3天後結果出爐，陪審團一致認定強尼戴普勝訴，強尼最終會獲得1035萬美元的賠償，不過安柏反訴也有部分成立，強哥須賠償200萬美元。

最終，安珀必須支付強尼1000萬美金的補償性賠償，外加500萬美金的懲罰性賠償，但因為維吉尼亞州 法律限制懲罰性賠償的上限是35萬美金，因此強尼最終會獲賠償1035萬美金。安珀赫德到場聽審判結果時，面色鐵青，最後不發一言離去。

強尼也在推特、IG發表感言，提到自己6年前被控家暴 ，人生近乎全毀，媒體、網友對他進行虛假、嚴重的指控，對他的人生、事業產生重大影響，「6年後，陪審團把我的人生還給我了」，也說自己知道勝算可能不高仍選擇訴訟，就是為了那些一直支持他的親友們，「我希望任何人被證明有罪之前，他們在法庭、媒體上都是無罪的」，最終感性寫下「真理永不滅亡」。

強尼戴普會獲勝，外界普遍認為強尼團隊的「聖光女律師」卡蜜兒功不可沒，她的論點不僅鏗鏘有力，多次質問安珀的律師團隊時，更把對方問到啞口無言，先前卡蜜兒就坦言「這是影響我人生的重要官司」，如今果然一戰成名，更被美國律師平台網站歸類為「值得關注」律師，身價也跟著水漲船高。

安珀則痛訴結果不公，對女性權益更是一大傷害，「我感到非常失望，這真的是重大的挫折，時間倒退到一個女人若為自己發聲，就會被公開羞辱的年代」，她的發言人也向「紐約時報 」證實即將上訴，但得先繳交賠償金、保證金，還得再度支付大量的訴訟金額。