毀謗官司敗訴 安珀律師受訪：她絕對付不出賠償金

安珀赫德神情哀戚。（歐新社）

58歲好萊塢 巨星強尼戴普與小22歲的前妻安柏赫德互告毀謗的「世紀官司」，審議3天後結果出爐，強尼勝訴，最終會獲得1035萬美元的賠償，雖然安柏反訴也有部分成立，但200萬美元金額遠遜色於強尼的賠償金，她的律師伊蓮接受「Today Show」訪問，表示結果對安珀不公，「當然會再上訴，她有很充分的理由」。

伊蓮被主持人訪問時，坦言曾希望透過英國 「太陽報」的判決來駁回這次訴訟，但最後沒成功，「這只是其中一部分，其實有很多關於證據的問題沒得到解決，我們還有很多證據沒被提交」。

主持人又問，安珀會付賠償金嗎？伊蓮則斬釘截鐵回應：「絕對不會(Absolutely not)。」並說她不可能付得出來。

影片來源：YouTube TODAY

安珀今日到場聽庭訊時，面色凝重，結束後發聲明指出極度遺憾，「我感到非常失望，無法言喻」，也感到很心碎，「即便有堆積如山的證據，也不足以抵抗我前夫不成比例的權力以及影響」，也質疑這個判決結果到底代表什麼？「這真的是重大的挫折，時間倒退到一個女人若為自己發聲，就會被公開羞辱的年代，推翻了應該認真對待婦女遭受暴力行為的想法」。