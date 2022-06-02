強尼、安珀世紀官司狂破紀錄 最高曾300萬人同時觀看

強尼戴普。（路透）

近年最知名的好萊塢 怨偶，莫過於強尼戴普、安珀赫德，兩人互告毀謗的「世紀官司」結果也終於揭曉，強尼勝訴，可獲得1035萬美金賠償。細數兩人的毀謗官司從今年4月開打，歷時7周，過程精彩，常成為各界焦點，最高紀錄曾創下全球300萬人同時在線觀看，並一舉霸佔數周的推特最熱門話題冠軍，熱度居高不下。

強尼原以「神鬼奇航」系列等多部賣座電影 ，一度位居好萊塢片酬最高明星，卻在2009年拍攝「醉後型男日記」與安珀相識，更在3年後與原女友凡妮莎分手，正式宣告與安珀相戀，強尼在2015年迎娶安珀，沒想到隔年就傳出家暴 醜聞，並在2017年離婚。後來安珀對強尼的指控不減反增，並在「華盛頓郵報」提到自己是性暴力事件的代表人物，暗指強尼是家暴者，讓強尼聲勢全毀，不只被多間電影公司開除，更被踢出代表作「神鬼奇航」劇組。

而強尼從2016年以來就被性侵、家暴等負面新聞纏身，就連控訴英國「太陽報」誹謗都宣告失敗，今年初他決定控告安珀赫德，並索償5千萬美金自救，安珀也反控強尼，求償1億美金，此後長達6周的辯論，雙方各自找來不同證人到場聲援，強尼更請出DC影業總裁、前超模凱特摩絲，每天持續拋出不同的勁爆話題，甚至連強尼的保鑣、安珀請來的心理醫生，都常語出驚人。所幸強尼靠著律師團隊的「聖光女律師」卡蜜兒瓦斯奎救援成功，形象谷底回升，女方還因此爆紅，每天受到許多網友示愛，逼得她透過公司證實自己早有交往多年的男友，更讓這場「世紀官司」寫下難以超越的驚奇世界紀錄。