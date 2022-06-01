藉拍床戲騙色不成 騷擾女子10年…郎祖筠痛揭噁男行徑

郎祖筠關注女性議題，呼籲女生「細心勇敢保護自己」。（取材自臉書）

有「劇場 百變天后」封號的演員郎祖筠，不但演技精湛，演繹各種角色活靈活現，私下也是學生無數的表演老師，日前她在社群 平台分享曾遇恐怖司機的經驗後，與身邊美麗的表演助教提起此事，沒想到對方竟吐出遭人騷擾近10年的驚駭事件，令她忍不住再發文痛斥以拍床戲為由騙色的噁男，提醒有意從事演藝工作的女生「請細心勇敢保護自己」。

郎祖筠透露，該男子慣用手法是利用網路社群、平台，尋找長相漂亮、甜美、身材姣好的年輕女孩，鎖訂目標後，以極貼心友善的留言，博得好印象，「之後，聲稱熟識演藝圈、電影 界當釣餌，遊說女孩們傳照片簡歷，進而要求比基尼照、半裸照」，遇上較有警戒心的女孩時，便會傳其他女孩的清涼照及劇本為自己證明。

郎祖筠進一步提到，奇怪的是，劇本裡一定有近似A片的激情尺度床戲，且對方還強調必須與之合演，甄選時也由該男親自試戲，在私訊中留下諸多不堪字眼，開出「要找身材火辣，什麼尺寸以上，要夠騷夠浪，願意裸露、會叫⋯」等條件，女孩若因覺得不舒服、被冒犯而不回應，就持續不斷地騷擾，據說受騙的女子不少，而美女助教即便封鎖，對方仍能想辦法找到其他管道騷擾，令助教長達10年飽受「不安、抑鬱、憤怒、噁心」感。

郎祖筠提醒助教「凡走過必留下痕跡」，一定要將對方曾留過的訊息全部保留，必要時直接舉報，但該男以「工作、拍攝」為由，即使被舉報也能狡辯是工作需求，她氣憤道「此人很賊」，提醒女孩千萬勿信「捧你做女主角」、「在演藝圈很罩」、「拍清涼照機會多」等話，「正派經營的經紀公司、製作公司，不會用這麽粗俗不專業的伎倆，甄選ㄧ定是公開透明的」，更要小心所謂「工作室」，「有可能是私人住所，一定要找家人或朋友陪伴，把去處告知他們，確保安全」。