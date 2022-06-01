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強尼戴普勝訴 安珀赫德須因毀謗賠償1500萬元

強尼戴普官司勝訴後首發聲 「真理永不滅亡」

記者陳建嘉／即時報導
強尼戴普勝訴。(路透)
強尼戴普勝訴。(路透)

強尼戴普、安珀赫德的毀謗案官司終於撥雲見日，在歷經七周的審訊之後，雙方律師從5月27日上午9點開始進行結辯近六小時，七名陪審團成員激烈討論至今，法院正式通知，在12個小時審議後，判決書最後在北美下午3點於法庭上宣讀，陪審團認定強尼指控安珀毀謗的所有罪行全都成立，強尼勝訴，他也在之後發表聲明致謝。

最終強尼在法院裁定下，可獲得1000萬美元的賠償金和500萬美元的懲罰性賠償金，共計1500萬美元，但是安珀的反訴也有部分成立，強尼需賠償對方200萬美元的補償性賠償，事後，強尼也感謝這段時間的外界關注。

強尼首先難過表示，「六年前，我的人生，我的小孩以及我的親友的人生，還有那些長年支持我、信任我的人們的人生全部都被改變了，一切僅在眨眼之間」，他說當時有許多錯誤、非常嚴厲的刑事犯罪指控，透過媒體散播向他襲來，對他的人生、職業生涯造成翻天覆地的改變，但這一切在六年後，感謝陪審團為他的人生導回正軌。

「即使深知我所面對的訴訟難度極高，全世界都在質疑我，深思之後，我仍決定訴訟，一開始是為了真相，無論如何，我必須為了我的孩子，必須為了那些相信我的人訴說真相，如今完成的時候，我感到非常安詳，一直以來，我都被全世界支持著，我感到被善良、愛包圍著」，強尼感性表示，倘若有任何一個人，發現他們處於與我相似的環境，希望能透過他所做的一切幫助道對方，希望鼓舞他們不要放棄，「我希望任何人被證明有罪之前，他們在法庭、媒體上都是無罪的」。

強尼也逐一感謝法官、陪審團、法務人員以及法警們鍥而不捨的犧牲自己時間，完成官司結論，並感謝自己的律師團隊完成創舉，幫他訴說真相，「最美好的時刻還沒到來，而我人生嶄新的篇章終於開始，真理永不滅亡（veritas numquam perit）」。

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