強尼戴普勝訴 安珀赫德須因毀謗賠償1500萬元

安珀赫德在宣判前抵達法庭。(Getty Images)

好萊塢 巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）互控的誹謗官司，經7周庭審辯論，陪審團終於作出裁決，在美東時間下午3時做出宣判。安珀赫德在誹謗控告中被裁定誹謗強尼戴普，而安珀赫德敗訴，強尼戴普將獲得1500萬美元賠償金，分別為1000萬美元的補償性賠償和500萬美元的懲罰性賠償。

強尼戴普本人今日並沒有到達法庭現場。安柏赫德則在庭內聆聽判決。

對於安珀赫德反訴強尼戴普毀謗並求償1億元，陪審團認定強尼戴普對他的律師稱安珀說謊負有責任，判給安珀赫德200萬元賠償金。

影片來源：YouTube Entarinment Tonight

強尼戴普(中)勝訴。他本人今天並未到庭聆聽結果。(美聯社)

中央社維吉尼亞州 費法克斯1日綜合外電報導

好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗官司受舉世矚目。在幾經審議後，陪審團今天裁定，強尼戴普贏得這起官司。

強尼戴普對安柏赫德興訟，控訴她2018年12月在「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄自稱為「家暴 的公眾人物代表」是抹黑，雖然安柏赫德在文中並沒有點名強尼戴普。

強尼戴普不滿遭影射為家暴犯，求償5000萬美元。另一方面，安柏赫德也反過來對強尼戴普提告，求償1億美元。

對此，維吉尼亞州費法克斯郡巡迴法院（Fairfax County Circuit Court）陪審團今天裁定，強尼戴普贏得這起官司，是安柏赫德誹謗他。

陪審團裁決，安柏赫德無法證實她的指控，強尼戴普獲得1000萬美元的補償性賠償，以及500萬美元的懲罰性賠償。

在陪審團宣判後，強尼戴普的粉絲們在庭外，興奮叫著他的名字「強尼！強尼！」。