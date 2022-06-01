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與安珀官司終局仍無解 強尼先在倫敦密會凱特摩絲

記者陳建嘉／即時報導
強尼戴普(右)、凱特摩絲(左)年輕時曾有過一段情。(美聯社)
強尼戴普(右)、凱特摩絲(左)年輕時曾有過一段情。(美聯社)

強尼戴普、安珀赫德的5000萬美元誹謗官司，原本外界預計31日陪審團就會正式審理出結果，沒想到審議進入10小時後，陪審團仍在糾結，最終仍決定再議，近日才會對外公布結論。強尼、安珀都未出席，強尼還抽空前往倫敦，更傳出密會前女友凱特摩絲。

根據「Deadline」指出，強尼戴普早在27日的庭審結辯後就飛往倫敦，擔任歌手好友傑夫貝克的演唱會嘉賓，至於為他視訊作證的前女友凱特摩絲，也被目擊出席演唱會慶功派對，與他再度約會，更有友人指出，強尼與凱特雖已有多年沒聯絡，但因為這次與安珀的官司才會重逢，強尼也趁這次機會，當面向凱特致謝。安珀則傳出帶著1歲女兒到南加州一個小鎮的別墅度假。

雖然尚未有結論，不過陪審團向法官提出一個疑問，該如何看待安珀赫德在「華盛頓郵報」的專欄文章？安珀於2018年發表的專欄文章「我反對性暴力」是否涉及影射強尼家暴？法官佩妮阿茲卡拉雖透過雙方律師轉述，認為標題就是文章的一部份，不過還是得讓7名陪審員討論，才能決定這篇文章是否構成毀謗。

由於文章內提到「家暴」，再加上安珀曾指責強尼在2016年對她性侵犯，容易讓外界有此聯想，不過強尼的律師團隊已經推翻此一說法，並懷疑安珀為何從未給出驗傷證明。不少網友認為，強尼戴普原本勝算不高，但透過連續幾周的法院直播，多次打臉安珀團隊，名氣已經逐漸回溫，再加上陪審團目前陷入糾結，強尼或許真的有獲勝機會。

安珀赫德據傳正在家中照顧小孩，並未到法院聽庭審。(美聯社)
安珀赫德據傳正在家中照顧小孩，並未到法院聽庭審。(美聯社)
法官佩妮阿茲卡拉轉述強尼戴普、安珀赫德雙方律師立場，宣告官司尚未落幕。(美聯社)
法官佩妮阿茲卡拉轉述強尼戴普、安珀赫德雙方律師立場，宣告官司尚未落幕。(美聯社)
強尼戴普的毀謗官司即將落幕，他看起來目前心情不錯，正在倫敦休假。(路透)
強尼戴普的毀謗官司即將落幕，他看起來目前心情不錯，正在倫敦休假。(路透)
安珀赫德經歷過長達的6周審判，名聲直直下墜。(路透)
安珀赫德經歷過長達的6周審判，名聲直直下墜。(路透)
凱特摩絲據傳正與強尼戴普在倫敦密會。(路透)
凱特摩絲據傳正與強尼戴普在倫敦密會。(路透)

凱特 家暴 加州

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