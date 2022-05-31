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狗仔爆料汪小菲曾對大小S動粗 關鍵親密照曝光

記者林怡秀／即時報導
汪小菲疑似親密照曝光。圖／摘自快手
汪小菲疑似親密照曝光。圖／摘自快手

資深狗仔葛斯齊台灣時間晚上9時開線上直播，他表示昨天汪小菲的公關聯絡到他，汪小菲求他不要爆料，他坦白內心很掙扎，因為他知道張蘭已經住院，很怕爆料會加重張蘭病情，他還透露汪小菲在他開播的前3個小時打給他，汪小菲電話中先向他道歉，他表示汪小菲並沒有要求他怎麼做，但他已經答應大家要給個交代，他在直播中共丟出了三張照片，還爆料小S曾為了姊姊被汪小菲推倒在地。

他說，汪小菲知道他要曝光照片，告訴他「你曝光不要緊，請保護那些無辜的女孩子」，他更爆料當年大S和汪小菲因為產檢起了口角，小S出聲護姊，沒想到汪小菲竟把小S推倒在地，大S要求汪小菲向小S道歉，但汪小菲不肯，竟把大S也推倒，黑人當時馬上給汪小菲一擊，他認為黑人動手很合理，旁邊還有范范，范范見狀忍不住大叫。

他釋出的第一張照片中，汪小菲整個人撲在一個女孩身上，地點在KTV的包廂沙發上，女孩的手就在汪小菲的下體，另一張汪小菲倒在一個女孩身上，地點正是他和大S的新婚房，他說汪小菲很把女孩帶回家，網友好奇「怎麼拍到的？」、「厲害了」、「拍照的是誰？」，網友敲碗小S老公，他表示許雅鈞不是拍不到，曾經一度差點拍到，當天小S在家，許雅鈞在101高級餐廳用餐，有飯局妹打電話給他，說自己正陪許雅鈞在吃飯，現場還有很多俄羅斯妹子，他考慮到餐費昂貴，只能打退堂鼓。

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第三張照片，汪小菲看似低頭親吻一個女孩，女孩則是閉上雙眼，地點也是在汪小菲的住處，他表示自己答應汪小菲今天只丟3張照片，其實他手上還有更多照片，他喊話希望汪小菲別再否認照片中的人不是他，照片就是證據，他還公開和汪小菲的通話紀錄，他向汪小菲強調不是大S要他爆料，他和大S也沒有交情，汪小菲表示他知道大S不是這樣的人，汪小菲問他那他拍了什麼，他要汪小菲上直播看就知道了。

汪小菲疑似親密照曝光。圖／摘自快手
汪小菲疑似親密照曝光。圖／摘自快手
汪小菲疑似親密照曝光。圖／摘自快手
汪小菲疑似親密照曝光。圖／摘自快手

汪小菲 大S 小S

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