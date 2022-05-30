「我的出走日記」3大看點超吸引人 小S、孔劉都是粉絲

孫錫久(右)、金智媛(左)在「我的出走日記」的合作充滿火花。圖／摘自推特

Netflix韓劇 「我的出走日記」日前迎來大結局，該劇在全亞洲締造收看佳績，就連小S 、南韓男神孔劉都是忠實觀眾，更讓主角群孫錫久、金智媛、李民基以及李伊等演員聲勢更上一層樓，該劇能夠深植人心，主要是因為有風格厭世又溫馨、演員表現傑出再加上金句連連，獲得不少劇迷共鳴。

「我的出走日記」全劇講述生活平凡無趣的廉家人與神秘的工人「具先生」住在偏遠的山浦市，廉家三姊弟每天固定要到首爾通勤上班，生活疲累，卻還是積極苦中作樂。該劇外表看似厭世，卻包含著極為溫暖的人際互動，讓劇中每個人都能逐步獲得生活的「解放」，重新認知自己真正想要什麼，孔劉不僅是劇迷，更在完結篇時，於自己的網站寫下劇評「這是我認為台詞最少、印象最持久的劇，這是我的人生必看戲劇」。

孫錫久、金智媛等眾多明星脫下帥氣美麗的外衣，這回真實演譯「社畜」的無聊生活，然則孫錫久外型高壯帥氣，他的角色「具先生」看起來沉默且難以接近，實則貼心細膩，不時呵護身邊所愛之人，全身上下散發魅力，被譽為「行走荷爾蒙噴發機」，就連小S都忍不住在粉絲團示愛「我愛具先生」，網友卻頻頻歪樓，誤以為她向姊夫具俊曄 告白。

除此之外，「我的出走日記」有不少金句，已經被許多劇迷奉為經典，像是「這世界的人已經很愛打分數了，為什麼連你也要給自己打分數呢？」、「所有的人際關係都像是在工作」還有「我不能漫無目的的活著嗎？」都被網友讚嘆「簡直是我的生活寫照」，紛紛讚嘆這是今年必看的神劇。