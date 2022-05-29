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前經紀人發聲明放棄 青峰拿回「蘇打綠」商標

記者林士傑／即時報導
魚丁糸成功奪回「蘇打綠」商標。本報資料照片
魚丁糸成功奪回「蘇打綠」商標。本報資料照片

魚丁糸（前名蘇打綠）和前經紀人林暐哲鬧翻，雙方對簿公堂各自爭取權利，日前「蘇打綠」商標二審結果出爐，智財法院駁回魚丁糸阿福、青峰、小威、家凱、馨儀跟阿龔6位成員的上訴，對此魚丁糸則堅定表示要告到底。稍早林暐哲發表放棄蘇打綠商標的聲明，表示：「所以我決定放棄商標的所有權。並祝福這個名字有更好的未來。 」

林暐哲於2019年起對吳青峰提出民事假處分聲請經二法院駁回，接著在民事一、二審、刑事一審敗訴，後來彼此各自全力爭取「蘇打綠」商標，本月17日法官依據商標法規定，林暐哲取得註冊商標權時無須6人同意，縱使6人不同意，只要超出5年評定時間，便不得再爭執註冊商標的權力歸屬，因此認定「蘇打綠」並不為吳青峰等6人所擁有姓名權，且觀看六人簽屬合約，上頭皆是簽署「吳青峰」等名，並非簽署「蘇打綠」因此駁回吳青峰等6人上訴。

雙方你來我往互戰，林暐哲在聲明中提到：「很遺憾的我們在分開的時候鬧出了糾紛，從詞曲版權，經紀合約到商標權利都有巨大的認知落差。我以為尋求法律的協助可以幫助我們把權利義務搞清楚，可惜的是法律有助於釐清事實，卻也把人與人之間的感情和信任摧毀了，這是我過去這段日子最難過的事。」他也說蘇打綠這個名字，當初是為了防盜版去註冊，十幾年來沒有爭議，這個事實在兩次判決中都得到法律的印證，判決裡有清楚的說明。

如今他決定聽從內心的聲音「該放下了」，表示：「在疫情最嚴重的時候，我自主管理關在家裡，靜靜的思考，想起過去的點點滴滴。我知道該做一個決定，放下過去，不管好的壞的都一樣。所以我決定放棄商標的所有權。並祝福這個名字有更好的未來。」

先前問及魚丁糸是否會隨蘇打綠回歸而被雪藏？團長阿福表示：「兩個名字的意義不一樣，我們會用魚丁糸盡情開心地玩音樂下去 ，也會努力去拿到使用蘇打綠的權力。」青峰則說：「魚丁糸這個名字很特別，從一開始就出現了，儘管我們過去的名字還在努力爭取當中，但我們用魚丁糸的名字還是可以很開心的做音樂，因為最重要的是6個人一起，我們很幸福、也很幸運。」

林暐哲聲明全文：

放棄蘇打綠商標的聲明

大家好，我是林暐哲，不好意思，疫情正嚴重的時候打擾了。

我是一個音樂製作人，後來成為一個音樂公司的經營者。

2003年在海洋音樂祭遇到才華洋溢的六個人，開啟了我和團員們長達十多年的合作關係。很遺憾的我們在分開的時候鬧出了糾紛，從詞曲版權，經紀合約到商標權利都有巨大的認知落差。我以為尋求法律的協助可以幫助我們把權利義務搞清楚，可惜的是法律有助於釐清事實，卻也把人與人之間的感情和信任摧毀了，這是我過去這段日子最難過的事。

我一心只想透過法律就合約本身進行討論，所以過去這幾年對媒體不發一言，希望原本是公司內部的家務事，能夠透過法律以協商的方式解決。我始終對協商抱持著希望，但很可惜過去有幾次和解的機會卻都擦身而過。蘇打綠這個名字，當初是為了防盜版去註冊，十幾年來沒有爭議。這個事實在兩次判決中都得到法律的印證，判決裡有清楚的說明。

這個事情走到今天，有一個內在的聲音告訴我「該放下了」。在疫情最嚴重的時候，我自主管理關在家裡，靜靜的思考，想起過去的點點滴滴。我知道該做一個決定，放下過去，不管好的壞的都一樣。所以我決定放棄商標的所有權。並祝福這個名字有更好的未來。

Dear All， Life is short， 希望大家健康平安，祝福你們。

林暐哲

2022/05/30

吳青峰(左)跟林暐哲徹底鬧翻。取材自微博
吳青峰(左)跟林暐哲徹底鬧翻。取材自微博

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