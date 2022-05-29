擔心壽命剩半年 女星癌末多1症頭吐心聲：很茫然

唐玲吐露面對未來的茫然。圖／摘自臉書

台灣女星唐玲(前藝名為唐林)3年前罹患胃癌，在挺過8次化療後，原以為恢復良好，未料前陣子又接受子宮、卵巢摘除手術 ，一路來飽受病魔折騰，擔心壽命僅剩半年，不知如今的健康能維持多久，對於自己的未來「充滿不確定性」，直言「感到茫然」。

自罹癌後，唐玲始終以積極樂觀態度面對病情，散發正能量，為自己和同樣為病魔所苦的病友們加油打氣，近日她在社群網站 發文，以「說不完的感謝」為題，感謝每一位按讚、留言、私訊、分享的網友，「為我撫平了內心恐懼，雖然我還是會感到胸悶呼吸困難手腳無力，我想那是因為沒有運動的關係」。

在排除得知癌末的驚嚇後，她也開始思考可能是多數癌症 4期病友會遇到的問題，坦言「我不知道目前的健康，還可以維持多久？盡可能調適心情，在平安喜樂的狀態，想到接下來的治療，我感到茫然⋯我的未來充滿了不確定性，唯一確定的是，不可能再跟以前相同」雖不知未來會如何，她只能先將之完全拋諸腦後，活在當下、把握現在。

唐玲自嘲，原本就是魚腦袋，透露日前和朋友吃晚飯時，臨時接了個工作電話，對方希望預約她隔天開會時間，她因沒帶筆記本在身邊，低頭想了好久，卻想不起來隔天的行程，「在癌症的驚嚇，手術，化療，更年期的洗禮之後，腦霧得一塌糊塗」。