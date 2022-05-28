我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州校園槍擊案警方犯錯 受害者家長要求究責

美股收復5月全部失地 投資人無把握是否已是底部

強尼戴普與安柏赫德互控案 31日恢復陪審團審議程序

中央社費法克斯27日綜合外電報導
長達6周的審訊結束，安柏赫德擁抱她的律師布雷德霍夫。美聯社
長達6周的審訊結束，安柏赫德擁抱她的律師布雷德霍夫。美聯社

好萊塢男星強尼戴普的律師今天敦促陪審團，認定他的前妻安柏赫德提出家暴指控已犯下誹謗罪，並恢復「強尼戴普名聲、名譽和演藝生涯」。訴訟程序已進入陪審團審議階段。

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）轟動的誹謗官司已經過6周審訊，兩人都指控對方家暴，今天陪審團展開審議。

強尼戴普的律師班傑明．朱（Benjamin Chew）在維吉尼亞州費法克斯郡巡迴法院（Fairfax County Circuit Court）的結辯中表示：「戴普先生不是聖人，他也從未自稱是聖人。」

這名律師還說：「他一直在對抗毒品和酒精成癮問題，但他並非施暴者。」

「赫德小姐試圖把自己描述成一位英勇的倖存者、無辜的倖存者，並把戴普先生描述成可怕的施暴者，但這完全錯誤。」

他呼籲陪審團，「我們懇求各位把他的名聲、他的名譽和他的演藝生涯還給他」；並提到反性侵、反性騷的「我也是」（#Metoo）運動，聲稱這是「戴普先生支持的運動」。

強尼戴普的另一名律師瓦斯蓋茲（Camille Vasquez）告訴陪審團，證據「顯示，赫德小姐才是施暴者，她暴力、會動粗而且殘忍」。

安柏赫德的律師布雷德霍夫（Elaine Bredehoft）則表示，強尼戴普對安柏赫德提出的誹謗官司，以及一場「全球性的羞辱」浪潮使她的人生「完全變成地獄」。

布雷德霍夫告訴陪審團：「這毀了她的人生，這消耗了她的生命，她甚至收到死亡威脅。」

布雷德霍夫還說，強尼戴普演藝生涯受損是咎由自取。

她向陪審團表示：「讓這個人負起責任，他從來沒有為他生命中的任何事情承擔過責任。」

「他責怪世界上的每一個人，包括他的經紀人、律師、安柏赫德和朋友，他怪每一個人。」

陪審團目前正在審議強尼戴普對於安柏赫德的誹謗指控，以及安柏赫德對強尼戴普的反訴，他們會在連假過後的5月31日恢復審議。

強尼戴普離開法院，與在外等候的支持者揮手。美聯社
強尼戴普離開法院，與在外等候的支持者揮手。美聯社

家暴 維吉尼亞州 性侵

上一則

孫燕姿線上開唱2.4億人看 尾聲突中斷遭罵翻 親自致歉

延伸閱讀

安珀赫德律師結辯：強尼戴普不一定要讓她受傷才算施暴

安珀赫德律師結辯：強尼戴普不一定要讓她受傷才算施暴
安珀赫德哭訴強尼戴普縱容粉絲死亡威脅：女兒都危險

安珀赫德哭訴強尼戴普縱容粉絲死亡威脅：女兒都危險
強尼戴普誹謗官司將結辯 與前妻安珀恩怨一次看懂

強尼戴普誹謗官司將結辯 與前妻安珀恩怨一次看懂
小熊軟糖、馬芬蛋糕…強尼戴普官司讓人「笑出聲」瞬間

小熊軟糖、馬芬蛋糕…強尼戴普官司讓人「笑出聲」瞬間

熱門新聞

吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林常常因家庭私事上版面。取材自微博

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

2022-05-22 09:58
Jasmine擁有大長腿。取材自IG

甄子丹超美女兒擁九頭身 神美照曝光「三七」比例

2022-05-24 17:44
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

2022-05-22 15:50
張庭(右)與林瑞陽曾為旗下事業舉辦熱鬧的造勢活動。（圖：達爾威公司提供）

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

2022-05-24 01:21
林志玲、AKIRA婚後幾乎沒吵架原因曝光。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

2022-05-26 22:15
左起朴海日、導演朴贊郁、湯唯出席「分手的決心」首映會。（取材自臉書）

湯唯深V亮相坎城 精彩演繹蛇蠍女 全場起立鼓掌8分鐘

2022-05-24 01:56

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅
逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉