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安珀赫德律師結辯：強尼戴普不一定要讓她受傷才算施暴

記者蘇詠智／即時報導
安珀赫德試圖做最後的努力。（美聯社）
安珀赫德試圖做最後的努力。（美聯社）

強尼戴普與前妻安珀赫德的5000萬美元誹謗官司進入最後的結辯程序，雙方律師各自做出結論後，將交由陪審團討論後判定誰勝誰敗，討論可能在幾小時內結束，或是要拖到幾天後才會有結果。儘管如此，強尼與安珀都有影迷出現在法庭外，熱情的強尼影迷還有人打扮成「神鬼奇航」系列裡的傑克船長，高調展現對他的支持，強尼的粉絲也向安珀的擁護者嗆聲，毫不掩飾內心對安珀的不屑。

雙方律師都在結辯時用最冠冕堂皇的詞藻包裝，安珀律師強調強尼對她造成的恐怖傷害，不一定要以肢體暴力的方式呈現才能被確定，更重要的是，陪審團要想清楚，這個案子關鍵不在於是否判定強尼對安珀施以暴力，而是2018年12月她在「華盛頓時報」發文稱自己是家暴受害者的公眾象徵，其中並未指名道姓，這是在美國第一憲法修正案中所保障的言論自由權。言下之意，強尼要認為這沒有直接點名家暴者身分的文章是在誹謗他、破壞他的演藝事業，完全是自己在對號入座，不能都怪到安珀頭上。

強尼的律師則表示他們已經證明強尼並未對安珀施暴，強尼也並不在意賠償金或是懲罰安珀，他只是想要獲得平反，透過法庭洗刷污名。強尼律師稱他被安珀詆毀到可能到了死去時都會有不少曾景仰傑克船長的人覺得他真的打了女人，這並不是一個「Me Too」的時刻，因為沒有人出來表示自己也曾經被強尼動粗過，只有安珀這麼堅持。

強尼戴普的誹謗官司進入結辯程序。（路透）
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家暴

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