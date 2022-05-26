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播出超過3000集 「艾倫秀」畫句點 完結篇感人肺腑

中央社／洛杉磯26日綜合外電報導
「艾倫秀」（The Ellen DeGeneres Show）播出超過3000集後畫下句點。（取材自推特）
「艾倫秀」（The Ellen DeGeneres Show）播出超過3000集後畫下句點。（取材自推特）

知名脫口秀「艾倫秀」近20年來以輕鬆氣氛和名人登場而家喻戶曉，消息人士說，主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）在最後一集表現特別感人，工作人員和她同樣不捨。

「艾倫秀」（The Ellen DeGeneres Show）播出超過3000集後，這個在文化影響力方面能與名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）媲美的脫口秀在陰影中畫下句點，因為先前有人指控工作環境「令人極不愉快」，有悖於節目所提出「要善良」的口號。

艾倫狄珍妮絲上月在推特寫道：「我們2003年開始做節目時，iPhone還沒出現，社群媒體不存在，同性婚姻也還未合法。我們見證了世界的轉變，有時變得更好，有時不是。」

「紐約郵報」（New York Post）報導，艾倫狄珍妮絲在最後一集節目籌備過程中落了不少淚，參與製作的消息人士說，她的最後一次主持特別「感人肺腑」。

這名消息人士說，即使關於工作環境遭控「令人極不愉快」的陰雲籠罩，艾倫狄珍妮絲流下的仍是「喜悅」眼淚，不帶苦澀或遺憾。消息人士還說，艾倫狄珍妮絲都是為了感謝大家共同達成的成就而哭，「她難過的是以後不能每天見到工作人員了」。

節目於4月28日終止錄製，據說工作人員和她同樣感到不捨。消息人士說：「全體工作人員都一直和她傳簡訊，每個人都很想念她。」

消息人士說，「艾倫秀」最後一集會「非常具有艾倫風格」，她將與來賓談話、大笑、度過愉快時光。

節目告終並不代表艾倫狄珍妮絲要息影。消息人士說：「認識艾倫的人都知道，她會回來的，而且會不同凡響。」

艾倫狄珍妮絲 社群媒體 歐普拉

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