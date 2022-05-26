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德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

猥褻案還在審理...韓男團成員再爆性騷擾

記者梅衍儂／即時報導
力燦。圖／摘自IG
力燦。圖／摘自IG

韓團B.A.P前成員力燦2018年因涉嫌強制猥褻遭到起訴，一審被判刑10個月，此案件還在二審中，26日卻爆出他近日因涉及性騷擾而被追加起訴。

據韓媒SBS演藝新聞報導指出，力燦4月17日在首爾漢南洞酒吧喝得醉醺醺，他被指控在酒吧外面的樓梯上，對兩名女性伸出狼爪，其中一名還是外國人，兩女聲稱正在等待食物時，力燦擅自拿走其中一女的手機，女方立刻抗議並要拿回手機，力燦在樓梯上用雙手環繞她的腰，並說「一起上樓吧」，另一名女子則稱感覺被力燦摸到胸部，當下她也馬上對力燦抗議，兩女隨即到首爾龍山警察局報案。

兩女透過朋友轉述「事件發生後，我非常生氣，向酒吧反應，老闆還把喝醉的力燦送上計程車，之後看了新聞得知力燦的強制猥褻嫌疑正在審判中，很擔心他在喝醉酒的狀態下會不會像對我們那樣，再對其他人造成傷害」。

而力燦的律師則出面否認，並說：「看監視器就知道，雖力燦難以避免地發生了身體接觸，但是沒有性意圖。在又窄又陡的樓梯上，力燦在其他客人打開樓梯門出來的情況下，為了防止發生危險，確實手伸到了一名女性的腰邊。如果該女性連這種接觸都感到不愉快的話，力燦想要跟她道歉。但完全沒有摸過其他女性的胸部。」

警方目前已經調閱監視器，正在進行分析，並對酒吧工作人員進行筆錄。而這起追加的性騷擾訴訟，將於6月14日開庭。

力燦。圖／摘自IG
力燦。圖／摘自IG

性騷擾 手機 警察

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