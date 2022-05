AKB48本田仁美超愛台灣珍奶 闖蕩日韓秀中文

本田仁美在AKB48中擔任C位。圖/AKB48,KING RECORDS,You, Be Cool!提供

日團AKB48成員本田 仁美年僅20歲,就已經有相當高的人氣,曾是韓國限定團「IZ*ONE」成員,該團解散後她回歸AKB48,在最新單曲「是前男友」中擔任C位。今(26日)她接受台灣媒體視訊訪問,大秀中文「我喜歡吃麵包」、「我想喝奶茶」,還說想和IU一樣翻唱中文歌「那些年」。

她曾隨團來台舉辦見面會,對台灣珍珠奶茶念念不忘,直說價格便宜店又多,當時喝了好幾杯,「很想再去台灣喝珍奶,還有我也很喜歡鳳梨酥和古早味蛋糕。」

她首次在AKB48中擔任C位,分享得知自己獲選C位當下難以置信,「我加入AKB48至今已經8年了,8年前從來沒想過可以成為center,覺得很像夢一般,難以置信。」得知消息的第一件事就是告訴父母,「他們很為我高興,因為我是在栃木縣出生,他們總是接送搭新幹線來回東京,所以有報恩的感覺。」

年僅20歲的她,在日韓已有許多演出經驗,她表示收穫良多。「像是之前IZ*ONE活動,不只是日本 ,也讓世界各地的粉絲認識了我,我也因此開始學中文,最大的收穫就是變得對自己比較有自信。」問她覺得自己最吸引人的地方,她笑說是臉頰,「我原本很不喜歡,覺得胖胖肉肉的,但粉絲覺得鼓鼓的樣子很像充滿了夢想和希望,覺得我的臉頰很可愛,我現在認為臉頰是我最迷人的地方。」

身處在人數眾多的團體中,她分享自己如何找到自信,「我以前很不擅長看鏡子練舞,因為對自己很沒自信,不過因為IZ*ONE有很多成員,雖然有各自solo的片段,但要如何在這幾秒表現自己讓大家認識很困難,所以有努力練習,而努力的成果粉絲都會看到,會稱讚我有所進步,努力是會和成果連結,努力的過程中讓我看到了不一樣的自己,像是體型和髮色也是,因此漸漸的有了自信。」