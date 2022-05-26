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AKB48本田仁美超愛台灣珍奶 闖蕩日韓秀中文

記者梅衍儂／即時報導
本田仁美在AKB48中擔任C位。圖／AKB48，KING RECORDS，You, Be Cool!提供
本田仁美在AKB48中擔任C位。圖／AKB48，KING RECORDS，You, Be Cool!提供

日團AKB48成員本田仁美年僅20歲，就已經有相當高的人氣，曾是韓國限定團「IZ*ONE」成員，該團解散後她回歸AKB48，在最新單曲「是前男友」中擔任C位。今（26日）她接受台灣媒體視訊訪問，大秀中文「我喜歡吃麵包」、「我想喝奶茶」，還說想和IU一樣翻唱中文歌「那些年」。

她曾隨團來台舉辦見面會，對台灣珍珠奶茶念念不忘，直說價格便宜店又多，當時喝了好幾杯，「很想再去台灣喝珍奶，還有我也很喜歡鳳梨酥和古早味蛋糕。」

她首次在AKB48中擔任C位，分享得知自己獲選C位當下難以置信，「我加入AKB48至今已經8年了，8年前從來沒想過可以成為center，覺得很像夢一般，難以置信。」得知消息的第一件事就是告訴父母，「他們很為我高興，因為我是在栃木縣出生，他們總是接送搭新幹線來回東京，所以有報恩的感覺。」

年僅20歲的她，在日韓已有許多演出經驗，她表示收穫良多。「像是之前IZ*ONE活動，不只是日本，也讓世界各地的粉絲認識了我，我也因此開始學中文，最大的收穫就是變得對自己比較有自信。」問她覺得自己最吸引人的地方，她笑說是臉頰，「我原本很不喜歡，覺得胖胖肉肉的，但粉絲覺得鼓鼓的樣子很像充滿了夢想和希望，覺得我的臉頰很可愛，我現在認為臉頰是我最迷人的地方。」

身處在人數眾多的團體中，她分享自己如何找到自信，「我以前很不擅長看鏡子練舞，因為對自己很沒自信，不過因為IZ*ONE有很多成員，雖然有各自solo的片段，但要如何在這幾秒表現自己讓大家認識很困難，所以有努力練習，而努力的成果粉絲都會看到，會稱讚我有所進步，努力是會和成果連結，努力的過程中讓我看到了不一樣的自己，像是體型和髮色也是，因此漸漸的有了自信。」

本田仁美在AKB48中擔任C位。圖／AKB48，KING RECORDS，You...
本田仁美在AKB48中擔任C位。圖／AKB48，KING RECORDS，You, Be Cool!提供
本田仁美（右）在AKB48中擔任C位。圖／AKB48，KING RECORDS，...
本田仁美（右）在AKB48中擔任C位。圖／AKB48，KING RECORDS，You, Be Cool!提供
本田仁美在AKB48中擔任C位。圖／AKB48，KING RECORDS，You...
本田仁美在AKB48中擔任C位。圖／AKB48，KING RECORDS，You, Be Cool!提供

本田 日本

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