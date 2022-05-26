吳可熙坎城紅毯驚艷全場 被名導欽點新片女主角

吳可熙睽違3年再度登上坎城影展紅毯。圖／CAA agency提供

演員吳可熙暌違3年再次登上法國坎城影展 紅毯，連續2天分別以氣質優雅的粉紅色蛋糕裙禮服、大膽前衛的粉紫色未來感禮服出席。在當地，坎城名導阿布代拉曼席沙克（Abderrahmane Sissako）宣布她是下一部新片「芳香嶺」（The Perfumed Hill）的女主角，她開心表示：「很榮幸！故事非常美！」

吳可熙上一次到坎城影展是2019年參加主演並擔任原創編劇的「灼人秘密」世界首映，後來在全球疫情的影響之下，除了前往非洲拍攝好萊塢電影「縫補靈魂的天使」之外，已有長達2年沒有出國，大部分的國際影展也都取消或是改為線上沒辦法參加，這一次受到邀請再度回到坎城影展，讓她相當興奮，出國前打滿3劑疫苗、備齊足夠的口罩，做足防疫準備。

沒想到抵達坎城影展之後，吳可熙發現現場沒人戴口罩、紅毯人超多、電影院 全爆滿、各大晚宴活動如常舉辦，讓她驚呼：「一切跟沒有疫情一樣，好像回到2019年！」有外國電影人看見她仍戴著口罩告訴她：「It's Over！（疫情早就結束了）」示意她脫下口罩，因歐美人士大多早已染疫、具有「無敵星星」，或是打滿3劑疫苗的保護，早已恢復如常的生活。

曾以「在地圖結束的地⽅」（Timbuktu）入選坎城影展正式競賽並提名奧斯卡最佳外語片的非裔法籍名導阿布代拉曼席沙克，公開宣布新片「芳香嶺」女主角是吳可熙，本片監製為金棕櫚名導達頓兄弟（Dardenne Brothers）長期合作夥伴丹尼斯佛洛伊德（Denis Freyd）以及在法台裔製片王琮，預計今年7月在台灣取景拍攝。導演 因為「灼人秘密」關注到她的表演，並主動邀約她擔任新片的女主角，讓她受寵若驚，直呼：「太榮幸！一直很喜歡這位導演，這次的故事非常地美，角色情緒很濃烈、富有生命力，我很期待！」

趁著坎城影展的機會，導演阿布代拉曼席沙克與吳可熙會面，聊起在新片「芳香嶺」的角色，彼此也交換現實的生命經歷，言談之中導演相當溫柔，並告訴她：「開拍前會提早來台灣，繼續多聊角色，一起來創造這個角色，這是美麗的人們的故事。」似乎間接稱讚台灣人是「美麗的人們」。她也告訴導演台灣有很多美食，更打趣說臭豆腐、豬血糕一定要品嘗。

除此之外，吳可熙也在坎城影展見到包括雙人組坎城名導達頓兄弟、「4月3周又2天」羅馬尼亞導演克里斯汀穆基（Cristian Mungiu）等知名電影人，並受邀參加好萊塢影視權威媒體「The Wrap」在坎城影展當地舉辦的「年度影響力電影人」晚會，向來自世界各地的電影人介紹台灣的電影，許多人見到她的百變造型讚嘆不已。她也在當地與好萊塢監製與導演見面秘密洽談新片，持續往國際影壇發展。