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安珀「水行俠2」遭砍怪強哥 DC總裁「她表演勉強合格」

記者陳建嘉／即時報導
安珀赫德「水行俠2」戲份原本將全數刪除。(路透)
安珀赫德「水行俠2」戲份原本將全數刪除。(路透)

強尼戴普、安珀赫德互告對方毀謗，官司每天都有意想不到的進度，先前安珀才提到自己也是連番醜聞的受害者，就連原本主演「水行俠2」的戲份都被砍到只剩10分鐘，強尼則找來DC影業總裁濱田沃特作證，指出會刪除安珀戲份，與強尼戴普無關，「她本來就不是主角」。

濱田沃特以視訊方式現身作證，提到自己曾與電影公司華納討論，皆認為「她與傑森摩莫亞之間沒有化學反應」，即便已經很努力增加兩人默契，但最後成果依舊不如預期，因此想把安珀赫德換角，「安珀赫德原本就不是『水行俠』的主演，主角是傑森摩莫亞和派翠克威爾森，她比較像是這兩人的夥伴」，濱田還強調對於營造化學效應、默契，他從影多年遇過非常多演員搭檔，有些人很輕易就能做到，有些人則要花費很大力氣才能完成，但他們雖然很努力，但最後也只能做到合格。

娛樂產業顧問凱薩琳阿諾則在法庭上另外補充，其實華納兄弟原本是想直接砍掉她的角色，是因為導演溫子仁與男主角傑森摩莫亞認為有革命情誼而力挺，安珀赫德才能保住戲份。

不僅如此，安珀在本月初坐上證人席，哭喊被強尼戴普施暴、性虐待，還曾在外出露營時，強尼為了尋找古柯鹼，到處亂摔東西，還扯爛她全身的衣服，將手指伸進私密處，想要「體腔搜身」，不過拖車露營區的經理摩根奈特作證時，一被強尼戴普律師詢問，則回應他當時在場，但只聽到安珀在露營車內對強尼大吼大叫，安珀原本與律師討論戰術，聽到這些證詞時，意外展現不屑的詭異微笑，讓外界更加好奇她在想些什麼。

安珀赫德「水行俠2」戲份遭砍，DC影業總裁親證與強尼戴普無關，是她與男主角傑森摩...
安珀赫德「水行俠2」戲份遭砍，DC影業總裁親證與強尼戴普無關，是她與男主角傑森摩莫亞的默契太差。圖／華納兄弟提供
DC影業總裁濱田沃特強調「水行俠2」大砍安珀赫德戲份，與強尼戴普無關。(路透)
DC影業總裁濱田沃特強調「水行俠2」大砍安珀赫德戲份，與強尼戴普無關。(路透)

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