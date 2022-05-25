為「曾讓她心碎的男人」作證 凱特摩絲打臉安柏指控

強尼戴普前女友凱特摩絲透過視訊作證。圖／摘自Youtube

強尼戴普和安柏赫德的家暴 官司受到全球矚目，最新發展走到強尼戴普的前女友凱特 模絲擔任證人這一步。這位英國 傳奇超模曾在1994至1998年與強尼戴普交往，之前曾有報導指出在交往期間男方曾經把女方從樓梯上推下，此事也成為安柏赫德用來指控強尼的暴力行為的說詞，她曾表示：「強尼戴普與凱特摩絲交往時，也曾把她推下樓梯。」

（影音來源：FOX 5 New York YouTube頻道）

沒想到在最新的開庭作證環節中，凱特摩絲受到強尼戴普律師團隊的邀請，以視訊方式釐清「推下樓」一事的過程，結果徹底打臉安柏。還原事發當時，強尼戴普和凱特摩絲一起到牙買加的黃金眼度假勝地旅遊，凱特表示，自己當初確實有從樓梯上摔下，但是不是強尼推的：「我們正要離開房間之時正下著暴風雨，強尼比我早一步離開房間，我從樓梯摔下傷到了背，然後我開始尖叫因為不曉得發生了什麼事情，而且很痛，強尼就折返抱我回房間，並找人來治療。」隨後更在律師詢問下，再次強調：「強尼從來沒有推我、踢我或是把我扔下樓梯。」

回顧強尼戴普與凱特模絲的戀情，可以說是90年代的時尚、娛樂圈焦點。圖／達志影像

回顧強尼戴普與凱特摩絲的戀情，可以說是90年代的時尚、娛樂圈焦點，當時外型登對的兩人在各自的領域也發展得很好。兩人於1994年由朋友介紹認識，隨後就愛得火熱。強尼戴普大凱特摩絲11歲，因此凱特摩絲對外總是表示，男方聰明又成熟，教了她許多事。她在2012年受訪時談論到這段戀情，更曾透露：「沒有人真正能夠照顧我，但強尼那段時間卻這麼做了。他說的話我都相信，好比我問『我該怎麼辦？』時， 他會告訴我該如何做，我們分開後我很懷念這些事。」強尼曾承認，兩人戀情破局是因為自己的「情緒化」，據傳凱特當時感到「相當心碎」。

強尼戴普大凱特模絲11歲。圖／達志影像

事過境遷，為「曾經讓你心碎的前男友」出庭作證，而且提出的證詞是有利對方的，不曉得凱特摩絲此刻的心情是如何？可以確定的是，強尼戴普做人真的算是很成功，除了凱特摩絲之外，他的另外兩名前女友薇諾娜瑞德、凡妮莎帕哈迪也都曾公開支持他，紛紛表示自己認識的強尼戴普不是個會有暴力行為的人。