「瘋狂麥斯」導演新作 坎城影展首映全場起立鼓掌6分鐘

「三千年的渴望」將於9月2日在台上映。圖／車庫提供

2022坎城影展 競賽片、鬼才大導喬治米勒（George Miller）最新作品「三千年的渴望」（英文片名：Three Thousand Years Of Longing）當地時間20日在坎城影展世界首映，獲得長達6分鐘的起立鼓掌，伊卓瑞斯艾巴和蒂妲史雲頓也在觀眾的口哨聲中熱情擁抱，喬治米勒表示：「這是我第一次跟觀眾一起看這部電影，非常感動。」這也是喬治米勒繼2015年的「瘋狂麥斯：憤怒道」後，睽違7年再度重返坎城影展。

本片由喬治米勒自編自導，改編自英國 知名作家A·S·拜厄特（A. S. Byatt）1994年推出的中篇小說，邀請「自殺突擊隊：集結」伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）、「法蘭西特派週報」蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）兩大實力派演員同台演出。

導演 談到為何選擇伊卓瑞斯艾巴和蒂妲史雲頓演出本片，表示在5年前，第70屆坎城影展遇到蒂妲史雲頓後，就認為她是女主角的不二人選。「我覺得，她就是艾莉西亞了，」他說：「但是我不知道誰能扮演精靈。」直到喬治米勒的妻子跟他的某位友人陪他出席英國奧斯卡頒獎典禮，他們說：「我們在這裡唯一想見到的就是伊卓瑞斯艾巴。」喬治米勒這才有了人選：「如果他們沒有這麼要求，我根本不知道誰可以演精靈。」「三千年的渴望」將於9月2日在台上映。