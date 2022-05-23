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「捍衛戰士2」阿湯哥飛行夾克 再現中華民國國旗

中央社台北23日電
「捍衛戰士：獨行俠」中，湯姆克魯斯飛行外套上的中華民國國旗去留，引發熱烈討論。(美聯社)
「捍衛戰士：獨行俠」中，湯姆克魯斯飛行外套上的中華民國國旗去留，引發熱烈討論。(美聯社)

好萊塢男星湯姆克魯斯主演的電影「捍衛戰士」續集，睽違36年回歸，但3年前電影預告首次釋出時，湯姆克魯斯飛行外套上的中華民國國旗一度被消失，沒想到正片竟被保留。

➤➤➤電影「捍衛戰士」背章中華民國國旗遭棄 美海軍講話了

「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun：Maverick）今天舉辦台灣媒體試片，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）穿著的飛行員夾克上出現青天白日滿地紅「中華民國國旗」時，引起滿堂喝采。

影評人半瓶醋也在試映結束後，在個人臉書興奮發文：「中華民國國旗回來啦！湯姆克魯斯重新穿回經典夾克了！」引起許多影迷討論直呼「真的假的」，開心表示一定要進戲院支持。

阿湯哥穿著的這件經典外套，在1986年電影「捍衛戰士」（Top Gun）首集就曾出現，是紀念美軍巡洋艦加爾維斯敦號（USS Galveston）1963到1964年遠東巡弋任務，由於行經日本、台灣等國家，繡有中華民國、日本、美國國旗與聯合國旗幟。

不過3年前，續集「捍衛戰士：獨行俠」預告釋出時，阿湯哥外套上的中華民國國旗一度「被消失」，只剩下美國國旗與聯合國旗幟的圖案，引發熱議，前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）當時更呼籲好萊塢應挺直腰桿，不要為了票房屈服於中國審查。

影片來源：YouTube Paramount Pictures

中華民國 湯姆克魯斯 電影

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