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學者：新冠病毒感冒化 可能還要5年

49年前長這樣 71歲女星「超正封面女郎照」曝光

記者李姿瑩／台北報導
侯麗芳帶來49年前的周刊雜誌。圖/華視提供
侯麗芳帶來49年前的周刊雜誌。圖/華視提供

71歲的侯麗芳接受華視邀請，和養生達人NICO攜手主持全新節目「為愛健康Go」。侯麗芳特別帶了1973年她擔任封面女郎的「華視週刊」珍貴紙本到錄影現場，原來當年她是華視第一位簽約的主持人，相隔近50年後再度回到華視主持節目別具意義。

許多人好奇侯麗芳究竟是如何保養的，侯麗芳坦言自己不太忌口，但因為老公有心臟病的關係，她在家裡下廚煮菜都會煮比較清淡一點，自己也會吃一些燕窩等保養品作輔助，過去怕肉腥味的她，不太會吃五花肉、豬皮，這幾年為了補充膠原蛋白也開始會吃一點。

去年疫情期間，侯麗芳找了教練來家裡做了肌力訓練，教練覺得她體力還不錯，讓她嘗試打拳擊有氧，侯麗芳笑說：「這是我人生第一次打拳擊。」她還被教練稱讚體能比某些40幾歲的女性還好，運動兩個月就瘦了3公斤，可惜因為過程過於激烈傷到筋骨，看醫生後發現肌肉有些撕裂傷，被警告「不能再打了」，因此就暫停了。目前的運動就以走路活動為主，常和老公在戶外運動場走走，大概能走到6000多步。

回憶侯麗芳的出道過程，民國62年時她就讀世新廣電科夜間部，在同學眼中不僅是個大美女，更被認為像當年的紅星崔苔菁，透過班長的弟弟推薦來到華視試鏡，擔任由邊啓明節目的助理主持。她表示當年因為年輕時常參加演講比賽，所以還敢站在眾人面前講話，節目是現場拿到腳本就開始背，她表示「第一次講話嘴角全部肌肉在顫抖」，但表現仍就獲得製作人肯定，在之前接連換了5個助理主持後被選定下來，就此奠下她出道的契機。

華視董事長鄭自隆前來送上祝福。圖/華視提供
華視董事長鄭自隆前來送上祝福。圖/華視提供

肌肉 心臟病 疫情

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