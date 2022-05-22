強尼安珀法庭戰搶盡鎂光燈 律師也走紅

強尼戴普（右）與美女律師卡蜜兒被傳在交往，但卡蜜兒一笑置之。（路透資料照片）

強尼戴普與安珀赫德的5000萬美元誹謗官司，即將進入最後關鍵時刻，歐美媒體分析，在各種社群網站 的相關短片推波助瀾下，一般大眾想要避開這個話題，簡直沒有可能，而兩人的律師團隊也得到網友不一樣的對待，強尼的律師卡蜜兒瓦斯奎茲被盛讚「兼具智慧與美貌」，安珀的律師則是受到同情，被認為已經夠努力在詰問強尼方面的證人，卻老是被安珀的負面形象拖累。

好萊塢明星夫妻鬧離婚的屢見不鮮，像強尼與安珀這樣撕破臉的也不是沒有， 然而強尼與安珀在社群時代鬧得不可開交，相關的討論影片一大堆，將此話題的影響力更推向全球各地、無遠弗屆，想要完全忽視不理，幾乎沒有可能；在此情況下，在法庭上質詢證人、代表強尼的美女律師卡蜜兒變成「網紅」，甚至傳出強尼與卡蜜兒交往的傳聞，她一笑置之，還有網友把她與英國哈利 王子之妻梅根婚前在影集「無照律師」所扮演的角色相比擬，人氣正在高峰。

反觀安珀的律師伊蓮布利戴荷夫，被遭到各方冷嘲熱諷的雇主拖累，就算再認真再拚，可能都在做無意義的努力，眼角掩不住疲累。

儘管主流的輿論似乎都站在強尼戴普這一方，安珀受到的批評看似不會停止，卻有歐美媒體認為安珀找來的證人們，比較能夠證實她所主張的、強尼就是個情緒失控後會傷害別人的人，倒是強尼的證人們好像比較沒辦法強化他堅稱安珀誹謗他這個論點，有可能會是最後判決勝負的關鍵。