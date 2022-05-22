威爾史密斯還有戲？「絕地戰警4」不會換人

威爾史密斯的演藝事業還沒徹底玩完。（路透資料照片）

奧斯卡 影帝威爾史密斯 在頒獎典禮上掌摑克里斯洛克，也把自己的人氣和形象給打到谷底，現在他雖然在接受治療，接洽演出的影片卻接二連三傳停止籌拍，外界認為是他受到歐美主流輿論撻伐、讓電影公司不再有信心，趕快先喊停止血，這其中還包括他和馬丁勞倫斯主演的「絕地戰警」系列最新第4集。不過推出該系列的索尼 影業主席湯姆羅斯曼近日受訪，卻否認該片停擺，也沒有要換掉威爾史密斯。

「絕地戰警」系列堪稱馬丁勞倫斯與威爾史密斯登上影壇紅牌男星寶座的關鍵之作，前年推出的第3集儘管和續集相隔超過15年，票房卻比首兩集的賣座總和還要高，索尼自然沒有不再拍下去的道理，就算威爾史密斯目前處於形象和名聲的低潮，還是沒有要放棄。

湯姆稱，自己沒有資格去評論威爾史密斯的掌摑事件，這就是件「非常不幸」的事，他只能說認識威爾史密斯多年，覺得對方是個非常好的人，奧斯卡典禮上所發生的就是「好人在公眾眼前遇到糟糕時刻」的好例子，他相信威爾的道歉和後悔是真心的，他也相信原諒與救贖。

看起來，威爾史密斯當務之急就是盡量低調，等到風波告一段落、外界對他的惡劣印象逐漸淡去，再以「洗心革面」後的姿態重新面對大家，湯姆羅斯曼也沒有急著要趕快拍「絕地戰警4」，還能再等威爾幾年，威爾的演藝前途還沒走到窮途末路。