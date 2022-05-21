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Netflix發圖嘲「買不到快篩」惹眾怒 火速刪文未道歉

娛樂新聞組／綜合報導
Netflix 21日製作「買不到快篩」的迷因貼文引起網友炮轟，該文也被火速刪除。（翻攝自Netflix臉書粉絲團）
Netflix 21日製作「買不到快篩」的迷因貼文引起網友炮轟，該文也被火速刪除。（翻攝自Netflix臉書粉絲團）

Netflix日前才因股價重挫、裁員150名員工和Q1訂戶流失20萬人之外，現在台灣Netflix粉絲團又為了該平台宣傳新劇再惹禍上身！Netflix以韓劇《還有明天》的劇情片段配上「風吹日篩（曬）還是買不到」的貼文，疑似嘲笑台灣買不到快篩，引起不少網友反感，雖然該文已被刪除，不過到22日截稿為止，仍未看到官方出面說明。

台灣Netflix粉絲團21日為了宣傳該平台由金喜善、路雲主演的韓劇《還有明天》，貼出其中一幕男子將小孩抱走、後方仍有一群孩童之內容，除了貼文提到「風吹日篩還是買不到」外，影片還被製成「迷因」，在男方身上加註文字「早上7點開始排隊的人」，把被扛走的小孩比喻成「快篩試劑」，留在原地的孩童則寫成「永遠買不到快篩的我」，似乎在暗酸台灣防疫不力、嘲笑民眾仍買不到快篩，引來網友批評。

雖然該文已火速刪除，不過不少網友氣憤轉戰另一則《雨傘學院》宣傳貼文，要求Netflix官方出面說明，「哈囉你們的危機處理是僅刪文而已不道歉？」、「鞭屍文化好棒棒」、「我已退訂。不尊重客戶，羞辱客戶，還有什麼好說。」、「我以為網飛只有股價往地上飛，原來小編的水準也是。」、「你們是撥接上網嗎？現在說缺快篩⋯很lag耶」、「本來覺得翻譯就已經夠爛了，結果社群才是真正的災難，出來打球阿小編，你家附近沒有便利商店？」

而截稿（22日上午9點）至今，仍未看見Netflix官方對該迷因說明原因及道歉，再陷危機。ICU（加護病房）醫師陳志金在臉書表示，現在超商幾乎都能買到快篩試劑、「堅持要買實聯制的排隊人潮也比較消退了吧？還在用這個哏，時差有點大喔！」並提到防疫是嚴肅的，「若要KUSO，就要有冒著公關危機的心理準備，甚至還會被冠上『造謠』之名，開罰台幣300萬（約10萬美元）就笑不出來了吧？」

疫情指揮中心指揮官陳時中先前也曾呼籲民眾不要散播假訊息，根據《傳染病防治法》，違者最高可處3年刑期、新台幣300萬元罰金。

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