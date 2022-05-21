潔西卡「浪姐3」飆唱中文 網讚：發音標準

前少女時代成員潔西卡(鄭秀妍)用中文飆唱徐佳瑩的「失落沙洲」。（取材自Instagram）

中國綜藝節目「乘風破浪的姐姐」在第3季正式更名為「乘風破浪」，節目主打30位30歲以上的姐姐們，透過節目不同項目的表演競賽成長、蛻變，同時展現勇敢的自信，以及無關年紀的女性之美。

節目開播前，最受關注的受邀藝人當然是前少女時代成員潔西卡(鄭秀妍)，作為曾經在SM娛樂紮紮實實受訓7年，並且作為頂級女團出道，潔西卡的實力自然不在話下，儘管其他藝人在歌唱、舞蹈、表演各有擅長領域，但她可能是最全能的一位。

Jessica在2014年離開少女時代後，雖然陸續發過音樂作品，也曾錄製節目，但舞台表演屈指可數，近日播出的初舞台中，潔西卡雖然因為準備時間不足，以單純歌唱代替唱跳，但她特別練了一段徐佳瑩的「失落沙洲」，清晰的中文咬字，以及穩定的真假音轉換，加上辨識度極高的獨特嗓音，立刻帶領無數觀眾陷入過去她身為女團一員的回憶漩渦中。

除了表演舞台有看點，潔西卡的穿搭也引起話題，不論是先前官方釋出節目MV裡的格紋連身裙，或是初舞台的白色澎澎裙，均一手掌握了活潑、俏麗、浪漫以及青春等女團特質。

前少女時代成員潔西卡(鄭秀妍)出演中國綜藝節目「乘風破浪」。（取材自Instagram）

像是在MV中她身穿自創品牌BLANC & ECLARE的淡藍色格紋連身裙，搭配淺色貝雷帽，腳踩厚底高跟鞋配白色中筒襪，整體給人清新、舒服的感覺；而在初舞台她則選穿Self Portrait的削肩白洋裝，女神風範十足，一出場就讓人眼睛為之一亮，被封為女團教科書一點也不為過！