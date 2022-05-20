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「浪姐3」王心凌重披制服唱愛你 阿嬌蒙眼開唱

娛樂新聞組／綜合報導
王心凌在第三季「乘風破浪的姐姐」初舞台重披制服戰袍，唱跳經典歌曲「愛你」。（圖：芒果TV提供）
王心凌在第三季「乘風破浪的姐姐」初舞台重披制服戰袍，唱跳經典歌曲「愛你」。（圖：芒果TV提供）

中國綜藝節目「乘風破浪的姐姐3」20日首播，台灣女星王心凌初舞台以一身學院短裙穿搭演唱經典作品「愛你」，勾起回憶殺，火速衝上熱搜榜第1，她也在微博開心分享心聲：「謝謝你們喜歡我的舞台，『愛你』即使有天變成甜心奶奶，你們也要繼續愛我喔。」

台灣一票女星王心凌與郭采潔、許茹芸、阿雅參賽「乘風破浪的姐姐3」女團選秀，被問及介不介意永遠被貼上「甜美」這個標籤時，王心凌笑說：「甜心奶奶也還不錯啊，如果我80歲都還在拄著拐杖，跳『愛你』跟『彩虹的微笑』，還可以被叫甜心奶奶，不是也滿好的嗎？」不介意被貼任何標籤，愛唱歌、跳舞的自己，才是最開心的。

王心凌以經典歌曲「愛你」重新編曲成勁舞版，展示了唱跳功力以外的情感威力，包括那英、郭采潔也隨著歌詞做出比心動作，那英更讚嘆「好會跳啊」。而觀眾除了讚嘆她的甜心魅力，也驚嘆她的凍齡美顏，留言「太美了」還有人驚呼「她狀態怎麼能維持得這麼好」、「當年她是姐姐，現在像是我妹妹」。

此外，阿嬌鍾欣潼穿藍色長裙獻唱「天外來物」，開始時她蒙著眼，增添神秘感覺，之後慢慢拉開眼罩。阿Sa蔡卓妍則唱「小酒窩」，穿露腰裝的她扭動纖腰，帶點狂野感覺。

薛凱琪穿性感露肩長裙如公主般出場，獻唱「今生今世」，獲不少網民大讚她漂亮，並登上熱搜，掀起「四十歲的薛凱琪好美」話題。

韓團「少女時代」的前團員鄭秀妍（Jessica）首次參加中國選秀節目，初舞台入境隨俗唱了「失落沙洲」，中文雖然不標準，但實力唱歌不可忽視。

阿嬌鍾欣潼蒙眼開唱，增添神秘感覺。（取材自微博）
阿嬌鍾欣潼蒙眼開唱，增添神秘感覺。（取材自微博）

阿嬌 微博

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