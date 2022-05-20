樂壇喜事頻傳 蕾哈娜傳已秘密生子 紅髮艾德再添一女

蕾哈娜（中）和男友A$AP Rocky被傳已經生了個兒子。（美聯社）

樂壇最有錢的女人、身家估計達17億美元的蕾哈娜，被傳已在美國時間本月13日生下兒子，不過她和饒舌歌手男友A$AP Rocky（真名為Rakim Mayers）至今都還未透露孩子的名字。全球各地粉絲紛紛在社群網站 上發文向她道賀，曾經毆傷她、引起軒然大波的舊愛克里斯小子也在限時動態上寫了「恭喜」。

蕾哈娜曾是樂壇性感歌后，在她開始經營自家彩妝品牌後，收入N級跳，登上「富比世 」的「白手起家10億美元富豪」名單，然而她對首度當媽異常低調，兒子出生到現在快滿一周，她與A$AP Rocky都沒發出任何的聲明。

這也難怪，因為蕾哈娜快要臨盆前，A$AP Rocky頻頻出狀況，先是被傳與設計師偷情、遭蕾哈娜拋棄，雖然事後證明是謠言，兩人度假回國時，他又因涉及一起去年發生的槍擊案件，在機場 被警方逮捕，但蕾哈娜親眼看到男友被抓之後，還是對他相當支持，甚至在他的演出活動上現身。

目前樂壇最當紅的天王—紅髮艾德，繼前年8月妻子為他生下大女兒萊拉後，於社群網站上宣布又添了一個小女兒，表示自己和妻子都非常愛這個誕生沒多久的小寶寶，現在湊成1家4口，大家都開心到像是飛上天一樣。其實去年夏天紅髮艾德受訪時才透露希望家裡再多些成員，果然一年不到，願望就成真，迎來了小女兒。