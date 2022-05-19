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BTS師妹霸凌新證據曝光 律師爆受害人試圖輕生

記者梅衍儂／即時報導
韓新人女團LE SSERAFIM成員金佳藍被控霸凌同學。圖／摘自IG
韓新人女團LE SSERAFIM成員金佳藍被控霸凌同學。圖／摘自IG

韓團防彈少年團的師妹新人女團LE SSERAFIM成員金佳藍，日前被爆曾霸凌同學，經紀公司出面否認後，19日又有最新發展，受害人（以下以A代稱）的委任律師透露受害人有輕生念頭，並表示經紀公司若不道歉，將公布更多證據，包括金佳藍以髒話辱罵受害人的訊息也將一併公開。

LE SSERAFIM隸屬於防彈少年團經紀公司HYBE旗下的Source Music，本月2日才出道，因是防彈少年團師妹，加上成員中有日韓限定女團IZ*ONE前成員宮脇咲良及金采源，所以相當受到注目。

其中16歲的成員金佳藍在出道前就被指是校園暴力的加害者，網友爆料表她她國中時排擠同學、抽煙喝酒，遇到不打招呼的後輩就找麻煩，在網路上引發熱議，不過HYBE立刻出面否認，稱金佳藍不是加害者反而是受害者，還表示會對不實言論提告。

然而，今天劇情急轉直下，受害人A的委任律師表示，金佳藍確實是霸凌者，「A因為被金佳藍和其同黨欺負而轉學，現在因為經紀公司的否認，讓A受到二度傷害，A甚至試圖輕生。」

律師也公布了金佳藍被控霸凌的詳細事件經過，表示A是2018年的4月末5月初，被金佳藍和同黨的欺負，在事件發生的1到2周內就轉學了，而校園暴力自治委員會於同年的6月4日召開，對金佳藍做出懲戒，包括進行特別教育進修6小時，家長則要接受5小時的教育，對A進行心理輔導。

4年後A看到金佳藍要出道的消息，覺得「校園霸凌者怎能成為藝人」，之後網路上就爆出金佳藍曾霸凌人的爆料，而該爆料的留言中，有人指A就是爆料者，因此A收到許多謾罵的私訊，加上經紀公司又否認金佳藍是霸凌者，讓A受到不小的打擊，甚至哭著說「是不是我死了事情才能結束」，現在A已經休學，由家人照料中。

A的律師表示，希望經紀公司出面道歉，如果不道歉，將繼續公開更多證據。對此，目前HYBE尚未回應。

韓新人女團LE SSERAFIM成員金佳藍被控霸凌同學。圖／摘自IG
韓新人女團LE SSERAFIM成員金佳藍被控霸凌同學。圖／摘自IG

霸凌 教育

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