布麗拉森辣秀鋼管舞健壯肌肉 備戰「驚奇隊長2」

布麗拉森秀出自己練鋼管舞的照片。(取材自Instagram)

布麗拉森（Brie Larson）主演「驚奇隊長2」（The Marvels）仍在如火如荼進行最後階段拍攝，另外一部「玩命關頭10」也正開拍中，她為了維持壯碩的肌肉線條，主動學習必須苦練核心、大腿肌肉的鋼管舞，還在IG上秀出許多鋼管舞照片，讓人驚訝她的身材越來越好。

布麗拉森主演的「驚奇隊長2」雖因為後製階段，才從明年2月移到明年7月，但依舊無損於這部電影 的期待度，布麗近期接受「Sirius XM」訪問時，更大讚這部電影的拍攝片場眼花撩亂的就像是迪士尼樂園 ，而這是屬於她的私人迪士尼樂園，「他們打造了非常瘋狂的世界，其他人都還不知道，還沒有很多人看到...但電影上映時你們就能看到，現在只有我們能看到」，強調「驚奇隊長2」的格局之大超過外界想像。

除此之外，「驚奇隊長2」確定會加入許多新隊員，讓她成為新一代的女性領導者，這其中包括「驚奇少女」Iman Vellani以及曾在「汪達與幻視」登場的莫妮卡蘭博，都會與「驚奇隊長」卡蘿丹佛斯並肩作戰，「對我來說，這部電影對漫威電影宇宙非常重要，還會出現一個全新的領導者」。