湯姆克魯斯上女王「白金禧」慶祝節目偷打片 難逃批評

湯姆克魯斯前往英國參加女王「白金禧」慶祝特別節目。（路透）

英國 伊莉莎白二世女王即將在6月盛大舉辦就位70周年「白金禧」慶祝活動，有線頻道ITV也規劃了慶祝節目，除了女王是當然的焦點外，還請來奧斯卡影后海倫米蘭演出，並有超級巨星湯姆克魯斯 參與，雖然阿湯人氣旺、走到哪兒都受到歡迎，可是在英國皇室迷的眼中，這節目的重點就該是女王，湯姆克魯斯在訪談中提到新片「捍衛戰士：獨行俠」，等於是藉機置入，是一種很不得體的行為。

女王的「白金禧」是英國上上下下都高度關注的大事，皇室人員更是嚴陣以待，甚至為了擔憂從美國帶著孩子返英的哈利 王子與妻子梅根可能搶走女王的鋒頭，對於他們參與的程度和露臉的時間嚴格設計、控管，卻沒想到ITV的特別節目邀到湯姆克魯斯加入，本來廣受影迷歡迎的阿湯，竟也成為壓倒女王丰采的威脅，皇室迷更受不了他偷偷幫自己的新片宣傳，難得對他有了抱怨，讓人格外感受到英國皇室迷對女王的絕對忠誠與崇拜，不容任何人破壞。

諷刺的是，媒體倒是沒有像過去為了女王而修理梅根、哈利那樣對阿湯，反而還抱怨ITV的慶祝節目太為了滿足女王個人喜好，因此缺乏讓年輕觀眾感到有趣的內容，令人昏昏欲睡，巴不得阿湯能夠像他在聖地牙哥出席「捍衛戰士：獨行俠」首映會那樣搭乘直升機降落在航空母艦上帥氣出場，至少還會有點刺激的畫面，不會像現在這樣從頭沉悶到尾。