克里斯洛克調侃：要相信所有女人…除了安珀赫德

安珀赫德在法庭上的表現引發眾多質疑與批評。（路透資料照片）

強尼戴普和前妻安珀赫德的5000萬美元誹謗官司，雖然暫時休息卻尚未結束，外界的迴響熱烈。強尼的多年業務夥伴兼助理史蒂芬，稱安珀赫德是「反社會人格且只會作秀」，史蒂芬之妻吉娜則認為安珀赫德以為夫妻之間有吵架才有火花，從以前到現在就習慣為所欲為、予取予求，相信安珀在談離婚時獅子大開口，且覺得有什麼想要但要不到的，就惱羞成怒，決心把強尼毀掉。

強尼戴普在誹謗官司中，受到大多數網友支持。（路透資料照片）

從這場官司在美國開庭到現在幾周，各方聽了強尼與安珀各自的證詞，可以發現強尼這一次在主流輿論上穩居上風，社群 粉絲人數不斷增加，安珀卻是一路被網友冷嘲熱諷，支持她的比例和強尼的擁護者有明顯落差，就連在奧斯卡獎 頒獎典禮上被威爾史密斯 掌摑而成為話題人物的克里斯洛克，也於近日在倫敦的脫口秀演出中酸了一下安珀，表示大家要相信女人，可是相信所有的女人之餘，唯一的例外就是安珀赫德，因為她居然在她和強尼一起睡過的床上大便。克里斯還諷刺道：「我自己也曾經跟過很多瘋狂的X子，但這樣真的是，天啊！」

克里斯洛克也在脫口秀表演中嘲諷了目前正熱門的誹謗官司。（路透資料照片）

雖然曾有法界人士透露，網路民意對於法官在這件案子上的判決，完全不起任何作用，強尼有可能還會吃敗仗，然而民意能夠影響的是片商對於強尼、安珀兩人的看法，安珀的形象目前深陷谷底，商業大片如果用她等於自找麻煩，絕對會對她的演藝前途造成衝擊。