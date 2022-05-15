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克里斯洛克調侃：要相信所有女人…除了安珀赫德

記者蘇詠智／即時報導
安珀赫德在法庭上的表現引發眾多質疑與批評。（路透資料照片）
安珀赫德在法庭上的表現引發眾多質疑與批評。（路透資料照片）

強尼戴普和前妻安珀赫德的5000萬美元誹謗官司，雖然暫時休息卻尚未結束，外界的迴響熱烈。強尼的多年業務夥伴兼助理史蒂芬，稱安珀赫德是「反社會人格且只會作秀」，史蒂芬之妻吉娜則認為安珀赫德以為夫妻之間有吵架才有火花，從以前到現在就習慣為所欲為、予取予求，相信安珀在談離婚時獅子大開口，且覺得有什麼想要但要不到的，就惱羞成怒，決心把強尼毀掉。

強尼戴普在誹謗官司中，受到大多數網友支持。（路透資料照片）
強尼戴普在誹謗官司中，受到大多數網友支持。（路透資料照片）

從這場官司在美國開庭到現在幾周，各方聽了強尼與安珀各自的證詞，可以發現強尼這一次在主流輿論上穩居上風，社群粉絲人數不斷增加，安珀卻是一路被網友冷嘲熱諷，支持她的比例和強尼的擁護者有明顯落差，就連在奧斯卡獎頒獎典禮上被威爾史密斯掌摑而成為話題人物的克里斯洛克，也於近日在倫敦的脫口秀演出中酸了一下安珀，表示大家要相信女人，可是相信所有的女人之餘，唯一的例外就是安珀赫德，因為她居然在她和強尼一起睡過的床上大便。克里斯還諷刺道：「我自己也曾經跟過很多瘋狂的X子，但這樣真的是，天啊！」

克里斯洛克也在脫口秀表演中嘲諷了目前正熱門的誹謗官司。（路透資料照片）
克里斯洛克也在脫口秀表演中嘲諷了目前正熱門的誹謗官司。（路透資料照片）

雖然曾有法界人士透露，網路民意對於法官在這件案子上的判決，完全不起任何作用，強尼有可能還會吃敗仗，然而民意能夠影響的是片商對於強尼、安珀兩人的看法，安珀的形象目前深陷谷底，商業大片如果用她等於自找麻煩，絕對會對她的演藝前途造成衝擊。

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