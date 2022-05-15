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「記得童年那首歌」巴西名導布瑞諾施維拉辭世

中央社／里約熱內盧14日綜合報導
巴西導演布瑞諾施維拉14日在片場拍攝最新作品時，因心臟病發辭世。（取材自IMDb）
巴西導演布瑞諾施維拉14日在片場拍攝最新作品時，因心臟病發辭世。（取材自IMDb）

製片公司與媒體報導，國際影展常勝軍、巴西導演布瑞諾施維拉（Breno Silveira）今天在片場拍攝最新作品時，因心臟病發辭世。

58歲的布瑞諾施維拉曾執導「記得童年那首歌」（Two Sons of Francisco）等片，製片公司發出聲明說，他是「我們最偉大的電影製作人之一，也是巴西文化與藝術的代表人物」。

巴西媒體報導指出，布瑞諾施維拉拍攝知名女星費娜達蒙蒂妮蘿（Fernanda Montenegro）主演的Dona Vitoria時，突然在片場心臟病發。

在巴西東北培南布可（Pernambuco）拍攝的Dona Vitoria，是根據一名年長女性的真實故事改編。女子從家裡的窗戶向外拍攝街上的毒販，竟然揭發一起重大的貪汙計畫。

布瑞諾施維拉曾在法國巴黎「國立高等路易盧米埃學院」（L'Ecole nationale superieure Louis-Lumiere）研讀電影，從攝影指導起家，2000年以「追夫四人行」（Me You Them）受到注目之後，2005年初執導演筒，就以「記得童年那首歌」刷新巴西票房紀錄。

「記得童年那首歌」贏得巴西電影大獎，並代表巴西角逐奧斯卡最佳外語片。

布瑞諾施維拉的電影曾在加拿大多倫多、古巴哈瓦那與摩納哥蒙地卡羅影展放映，他也以電視作品著稱。

製片公司表示，布瑞諾施維拉身後留下妻子和兩個女兒。

巴西 電影 心臟病

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