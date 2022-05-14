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網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

記者蘇詠智／即時報導
安珀赫德想坐穩「水行俠」系列女主角的寶座，連署要求換掉她的人數卻持續增加。（取材自IMDb）
安珀赫德想坐穩「水行俠」系列女主角的寶座，連署要求換掉她的人數卻持續增加。（取材自IMDb）

強尼戴普和前妻安珀赫德之間的5000萬美元誹謗官司，雖然暫時休息，可是網友們的行動完全不打烊，從網路迴響來看，強尼戴普絕對是壓倒性的大贏家，他的IG追隨者從原本的590萬，到現在已經達到1690萬，足足成長超過千萬。

原本強尼戴普就是影壇天王、擁有不少死忠影迷，網路人氣超越安珀並非難事，不過安珀在鬧離婚時堅稱他是「家暴男」，令外界感到驚訝，重挫他的形象，看似才是贏家。前年強尼狀告英國「太陽報」稱他「家暴男」涉及誹謗被判敗訴，也被外界視為安珀方面的勝利，但官司轉回美國來打之後，安珀的形象直落谷底，酸民對她攻擊不遺餘力，她在網路聲量上徹底輸給強尼。

難堪的是，連署「水行俠2」把安珀換掉的人數反倒一直增加，從官司還沒在美國開庭之前的逼近200萬，現在不但已經衝破400萬，眼看再一下下就要達到450萬，那就是該連署網站開張以來最多人連署的議題之一，讓她顏面盡失。雖然「水行俠2」已經殺青，有傳她在片中戲分恐剩下10分鐘不到，黑粉就想要繼續努力拉攏人來簽明，讓她連這麼一點點的戲分都保不住。

儘管強尼與安珀都在作證的過程中互揭對方的瘡疤，各自都被挖出有不少詭異、不光彩的行為，然而過去幾年間已經在事業上陷入困境的強尼，就是比前幾年還算順風順水的安珀更得網友憐惜，認為他已經被懲罰夠了，但安珀卻還沒為自己的行為付出代價，因此出現網友幾乎一致力挺強尼、修理安珀不手軟的奇妙情形。

安珀赫德的眼淚無法讓她逃過被網友冷嘲熱諷。（路透資料照片）
安珀赫德的眼淚無法讓她逃過被網友冷嘲熱諷。（路透資料照片）

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