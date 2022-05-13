周杰倫成球隊基金會贊助人 15秒花絮驚見梅西、內馬爾

周杰倫（右）與老婆昆凌（左）去年造訪巴黎聖日耳曼球隊，並和球星內馬爾相見歡。(取材自Instagram)

周杰倫 （周董）去年9月和老婆昆凌曾一起飛去法國造訪巴黎聖日耳曼 球隊，當時場上還響起他的歌曲，有夠風光！看完足球賽後，他還和球星內馬爾相見歡，並收到象徵他生日（1月18日）的背號18號專屬球衣，周董也成為球隊聖日耳曼基金會贊助人，助推中華文化。

聖日耳曼基金會成立22年，會幫助弱勢兒童與族群，而周董過去也長期捐助弱勢兒童，雙方理念不謀而合，而周董今年收藏名畫、藝術眼光獨到，更曾與蘇富比合作，擔任拍賣客座策展人，聖日耳曼基金會首度和周杰倫合作探索藝術活動。

聖日耳曼基金會在社群 寫道：「亞洲國際巨星周杰倫陪我們讓孩子們這個夏天可以去度假，史無前例的合作，我們將為孩子們提供為期一週以團結為主題的住宿，通過各種體育和趣味活動的實踐，讓孩子們參加藝術活動，包括探索中華文化以及周杰倫的音樂和電影宇宙。」周董表示也說希望能讓小朋友，在暑假學習到不同的中華文化。

周董今於IG轉發與梅西、內馬爾等球星合拍廣告15秒花絮，背景音樂就是用他的經典歌曲「本草綱目」，有趣的是巴黎聖日耳曼球隊隊徽下方加上了「Jay Chou」名字，似乎暗示將推出聯名，問到會是什麼樣的聯名品項？所屬杰威爾回應：「周杰倫接下來會與巴黎聖日耳曼球隊有驚喜的合作，請大家拭目以待！」