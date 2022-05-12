拍攝怪事連連 女星不舒服 居民驚揭屋內命案

曹佑寧在片中扮演深入研究「解憂棋」的作家。圖／華映提供

跨國合作的懸疑驚悚電影 「詭棋」由香港 新銳導演 胡樂筠執導，除了集合知名演員薇諾妮卡費瑞兒之外，許瑋甯與曹佑寧都參與演出。電影拍攝現場氣氛詭異，發生無法解釋的事情，像是「解憂棋」道具做舊刻痕突然出現在不同位置，而主角薇諾妮卡費瑞兒也表示無法長時間待在某個休息室，直呼不舒服，劇組詢問附近居民，才知道原來曾經有人死在房子中，讓工作人員心中也都毛毛的。

「詭棋」故事充滿懸疑驚悚的氣氛，現場拍攝竟也不時出現詭異的狀況，像是片中重要的解憂棋道具，必需做出一些破損感，劇組的美術人員將道具將破損做在左邊，但透過鏡頭，導演驚覺那些痕跡都出現在另一邊，幾經確認，還是不知為何會如此，導演說：「現場很多人都看到了，覺得很奇怪，但又無法解釋。而現場拍攝的倉庫又冷又暗，我們還在拍攝作法的畫面，氣氛真的很詭譎，只能趕快拍完收工，不要想太多。」

另外還有一個重要場景，是女主角和母親的住家，劇組特別找了一間很多房間的大房子進行拍攝，也安排演出的薇諾妮卡費瑞兒在其中一個房間休息，沒想到，拍攝幾天後，薇諾妮卡突然跑出房間，站在室外直呼不舒服，表示她無法長時間待在休息室，人會變得不太舒服，劇組趕忙幫她換休息區，也打聽了一下屋況，才知道這間房子以前曾經有人死在屋中，雖然無法證明有什麼直接關連，但心中都覺得毛毛的。

而曹佑寧在片中，扮演深入研究「解憂棋」的作家，以妹妹頭造型演出，電影中有大量的說明「解憂棋」來由和歷史的英文台詞，曹佑寧看到劇本時，嚇了一大跳，他表示自己的英文並不算太好，而劇本很多專有名詞很難發音，看到密密麻麻的英文字，讓他背到頭皮發麻，幾乎想放棄。直到飛去奧地利後，編劇與導演特別拉著他，天天一對一教學並修改台詞，導演透露很多專業用的單字其實連美國人都不會發音了，所以把劇本改到簡易一些。

看到導演為了他努力調整台詞，曹佑寧只好努力奮發狂背台詞，他說：「我看到滿滿好幾頁的英文台詞時，真的覺得壓力太大了，很怕演得不好，擔誤拍攝進度，但看到編劇和導演都陪著我練習了，我不睡覺也要把台詞都背下來。」他終於咬牙完成拍攝，讓他直呼鬆了一口氣，但也忍不住笑說近期不想再看到英文字了。