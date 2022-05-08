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湯姆克魯斯和10年前不一樣了？這些事現在都不做

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯現在公開露面大都是為了宣傳新片。（路透資料照片）
湯姆克魯斯現在公開露面大都是為了宣傳新片。（路透資料照片）

隨著「捍衛戰士：獨行俠」即將在本月下旬於全球各地盛大上映，湯姆克魯斯近期也展開頻密的宣傳行程，近日在聖地牙哥的首映典禮上坐著直升機降落在航空母艦上出場，再次成功成為全球目光焦點，證明他在好萊塢走紅30多年，確實非常了解如何製造話題。不過根據歐美媒體的觀察與分析，他其實在10年之間有了很大的改變，有些10年前他還會做的事情，現在已經幾乎不做，這都是他從過往的經驗中學到的教訓。

10多年前湯姆克魯斯每一回談感情，大都非常高調，像是和妮可基嫚、潘妮洛普克魯茲等假戲真做真做，彼此還會一起出席宣傳活動，完全不會避諱。之後他和凱蒂荷姆絲交往，還曾經在歐普拉節目上邊跳沙發邊示愛，引起全球話題。然而，「跳沙發」這一段讓他招來外界批評，他之後就再沒有這種失控的舉動，影響至今，外界再也很難確知他是否真的和新的對象交往，因為根本拍不到任何的蹤跡，不會留下任何證明，與他昔日「愛得公開、大方」有180度轉變。

除了戀情完全走入地下化，湯姆克魯斯現在到各處去拍片，就算被影迷認出、要求合照，他並不會拒絕，不過狗仔隊也很難再拍到他的私人活動，他如果要在公眾眼前出現，絕大多數會是在記者會或是首映會上，這亦是他精心思考之後的決定，畢竟首映會或是記者會，他能夠有更多的主導權，免得發生難以解決的突發狀況。他的工作人員也可以要求記者們，不要提出敏感的問題，像是他為何和親生女兒蘇蕊再也沒公開合體之類，確保焦點絕對是在他和他的新片上。

在好萊塢，湯姆克魯斯是個異數，大多數的紅星就算再怎麼重視演藝事業，都還會分出時間經營家庭或是感情生活，只有他，是為了演藝事業而活，其他的都不重要，也因此別人做不到的他都可以，才能夠繼續擁有影迷的愛。

湯姆克魯斯對於自己每一回在公眾眼前現身，都經過精心的規劃。（路透資料照片）
湯姆克魯斯對於自己每一回在公眾眼前現身，都經過精心的規劃。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲也曾經很高調談情，現在他不會這樣做。（歐新社資料照片...
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲也曾經很高調談情，現在他不會這樣做。（歐新社資料照片）

湯姆克魯斯 好萊塢 歐普拉

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