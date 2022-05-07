伊莉莎白笑納「漫威女神」名號 想再演緋紅女巫

伊莉莎白歐森笑說如果有超能力，想要把防護罩的能力，用來保護受虐兒。圖／迪士尼提供

伊莉莎白歐森在新片「奇異 博士2：失控多重宇宙」再次扮演「緋紅女巫」汪達，日前接受聯合報專訪，由於她外型出眾，演技精湛，常被粉絲稱為「漫威女神」，她聞及該名號時開心大笑，「謝謝台灣的粉絲們，也希望你們能夠喜歡『奇異博士2』這部電影 」，更暖喊想用自己的超能力保護世界上所有受虐兒。

伊莉莎白出身自享譽時尚圈的歐森家族，她的2個姊姊瑪麗、艾希莉皆是鼎鼎有名的名媛，而她2年前嫁給交往多年的搖滾歌手羅比阿奈特，婚後生活相當低調，但她多次表態家人對她來說很重要，此次在「奇異博士2」則與雙胞胎兒子有許多動人的情感戲，「我對我的家庭也是完全忠誠，雖然對每個人來說，親情常常變得很複雜，但我想我們一直都在學習怎麼照顧自己的家人，這是一種責任感」。

伊莉莎白在2014年「美國隊長2」片尾彩蛋首度亮相，迄今已有8年，她之所以越來越喜歡這個角色，是因為汪達表現出一般女性的孤獨、苦悶面貌，「她從一開始就加入復仇者聯盟 ，但隨著大家各奔東西，失去家人、情人的她，陷入前所未有的低潮」，在漫畫原作中，緋紅女巫與「X戰警」淵源極深，一度還成為「萬磁王」的女兒，問她未來若有機會，是否想與X戰警合作？她爽快回應：「當然，如果有好劇本，也能讓我真正遇到這些角色，我非常願意再度演汪達。」

在「奇異博士2」裡面，汪達能夠施展前所未有的超強魔法，如果現實生活中，伊莉莎白也能與自己的角色一樣強大，最想做些什麼？她笑說自己從未想過，但她最喜歡「緋紅女巫」的防護罩能力，「如果可以，我想製造出一個又一個的防護泡泡，保護這世界上所有的受虐兒，讓他們不再受到傷害」，回應相當暖心。「奇異博士2」在全球上映以來屢創佳績，全台票房粗估已破6500萬，北美首日票房就高達9000萬美金，接下來有望持續締造佳績。