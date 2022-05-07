金髮雙胞胎雷神登場？「雷神4」全新劇照超霸氣

「雷神索爾4」最新劇照登場，娜塔莉波曼飾演「女雷神」珍佛斯特終於正面全露臉。

「雷神索爾：愛與雷霆」先前公布前導預告，不到24小時就在YouTube突破全球2千萬觀看次數，雷神魅力不減，而克里斯漢斯沃、泰莎湯普森等主要演員全數回歸，還加入羅素克洛、克里斯汀貝爾等明星，更讓索爾的前女友科學家「珍佛斯特」娜塔莉波曼化身新一代「女雷神」，最近漫威 曝光全新劇照，「女雷神」的清晰正面也首度亮相。

「雷神索爾4」最新劇照中，只見克里斯漢斯沃、娜塔莉波曼從首兩集的男女朋友，如今更像是並肩作戰的戰友，「女雷神」珍佛斯特更舉起雷神之槌，霸氣程度讓兩人就像金髮雙胞胎戰士。

「雷神索爾：愛與雷霆」是漫威獨立英雄首部第4集電影，承接上一集就有的惡搞喜劇風格，預告一開始就讓索爾從「復仇者聯盟 ：終局之戰」的肥胖體態，透過不斷在地底世界健身 練回肌肉猛男，只是索爾經過連年征戰，對自我存在感到迷惘，決心展開自我探索的心靈旅程，更宣告「超級英雄的時光已經結束」。

而當索爾準備退休之際，卻遇到前所未有的強敵「屠神者格爾」，誓言要將全宇宙的眾神剷除，才讓索爾重返戰場，該角色由前任「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾主演，不過反派造型保密到家，迄今還未在預告登場，只是預告似乎有出現被「屠神者格爾」殺害的神獸，另搭配索爾徬徨的表情，證明這回反派相當難纏。

索爾的前女友珍佛斯特這一回則將化身「女雷神」，將會是索爾的傑出戰友。另外，預告也驚喜登場全新角色「宙斯」的背影，由羅素克洛主演，預計到時與漢斯沃會有不少對手戲。