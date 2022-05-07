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影后伴罹癌兒走最後一程 法國第一美人中風停拍引反思

記者陳建嘉／即時報導
凱薩琳丹尼芙讀完「好好說再見」時，當場眼淚潰堤不止。圖／中影提供
凱薩琳丹尼芙讀完「好好說再見」時，當場眼淚潰堤不止。圖／中影提供

坎城影后艾曼紐貝考執導新片「好好說再見 (Peaceful)」，描述一位年長母親陪伴兒子抗癌的感人故事，集合威尼斯影后凱撒琳丹尼芙、坎城影帝班諾馬吉梅攜手詮釋催淚動人的母子情。

獲譽「法國第一美人」的凱薩琳丹妮芙，從影半世紀以來演出超過100種角色，精湛演技備受影壇肯定，曾14度問鼎凱薩獎最佳女主角，更榮獲坎城影展及柏林影展的終身成就獎，可說是國際影壇天后。凱薩琳表示，第一次讀到「好好說再見」劇本時，就讓同樣身為人母的她感同身受，讀完劇本時更完全捱不住情緒，當場眼淚潰堤不止。她深刻理解角色的憂慮與哀愁，但她非常認同導演貝考以樂觀且溫暖的方式，引導角色接受現實、並做足心理準備，因此決定接下演出重任。

令人意外的是，凱薩琳在本片拍攝期間突然因中風而暫停拍攝，這段意外也引發她對生命的反思，讓她更能投入角色心境，深刻詮釋出表面上開心陪伴兒子走完最後一程、內心又獨自面對這場憾事的母親，精湛演技處處勾動觀眾心弦。

曾以「我心深愛的國王」奪得坎城影后的女星艾曼紐貝考(Emmanuelle Bercot)，近年開始轉執導筒，將豐富的人生閱歷拍成一部部扣人心弦的電影，作品皆獲邀世界三大影展首映。今年54歲的她，表示周遭朋友開始面臨親人生離死別的情況，其中最讓人感到揪心的莫過於兒女比父母還早離世的悲劇。

研究之後，艾曼紐發現相較於父母雙亡的「失孤」一詞，世界上卻少有語言能夠形容兒女逝世的處境，彷彿是禁忌一般，更加深她的興趣，因此決定以此作為新片主題，希望以新片傳達出熱愛生命的感動。

電影不僅有影壇帝后精彩飆戲，導演更邀請到美國醫界權威醫師本色演出，介紹照顧到患者身心靈的全新抗癌療程，真實帶領演員經歷一場極度療育的抗癌過程，讓拍攝現場既揪心又充滿溫暖，不僅讓凱薩琳感動到情緒潰堤，影帝馬吉梅殺青後更直呼「對生命有不同領悟」。

法國影壇巨星凱撒琳丹尼芙（左）、坎城影帝班諾馬吉梅在「好好說再見」詮釋母子情深，...
法國影壇巨星凱撒琳丹尼芙（左）、坎城影帝班諾馬吉梅在「好好說再見」詮釋母子情深，樂觀積極對抗病魔。圖／中影提供

坎城影展 導演 電影

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