「奇異博士2:失控多重宇宙」開出票房佳績。圖:迪士尼提供

「奇異 博士2:失控多重宇宙」票房熱賣,全球迴響不斷,北美市場開放預售至今的預售票房,更飆破4200萬美元足足是「奇異博士」首部電影 5倍的預售票房數字。

如今,這部電影裡面的大量劇情雷也引起討論,在片中客串的大牌明星們也逐一自承身分,包括影后莎莉賽隆,最近在推特上頻被問加入「奇異博士2」心得,她雖不多說,僅在推特上寫「貓從袋子裡出來囉Cat’s out of the bag」,這句話是俗諺,意指為「不小心說溜嘴囉」,然後搭配自己穿著紫色禮服的照片,由於她在片中飾演的經典英雄「克莉」代表顏色是紫色,此舉等於直接承認加入漫威 宇宙成為「克莉」。

隨著「奇異博士2」上映,她也頻被問加入漫威的感想,先前曾多次對外向漫威喊話「請你們找我」,如今也確認會以「奇異博士」的搭擋魔法師「克莉」登場,由於她在漫畫原作是經典反派,「奇異博士」首集登場過的「多瑪暮」的姪女,之後是否會沿用該設定也引人好奇。