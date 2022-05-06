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被疑外遇詹姆斯法蘭科 安珀赫德稱遭強尼戴普飛踢

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
安珀赫德在法庭上愈講愈激動。（路透）
安珀赫德在法庭上愈講愈激動。（路透）

美國女星安珀赫德（Amber Heard）今天在法庭作證指控前夫強尼戴普（Johnny Depp）因為認為她和合作男星詹姆斯法蘭科（James Franco）有婚外情，在飛機上對她甩巴掌和踢打。

安珀赫德告訴陪審團：「我覺得非常難堪，這是第一次在別人面前發生這種事情。」

安珀赫德第2天坐上維吉尼亞州費法克斯郡（Fairfax County）州法院證人席，指控強尼戴普對她有過多次肢體暴力。

58歲的強尼戴普正對36歲的安珀赫德興訟，說她2018年12月在「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄自稱為「家暴的公眾人物代表」是抹黑，儘管安珀赫德在文中並沒有點名強尼戴普，但強尼戴普不滿遭影射為家暴犯，求償5000萬美元。

參演電影「水行俠」（Aquaman）的安珀赫德則提出反訴，指控強尼戴普稱她騙子是污衊，並稱遭到強尼戴普「嚴重肢體暴力與虐待」，求償1億美元。

安珀赫德說：「他對於我接下與詹姆斯法蘭科合作的角色十分生氣。」意指2014年兩人合作電影「阿德拉爾日記」（The Adderall Diaries）。

她說：「他非常、非常討厭詹姆斯法蘭科，之前就曾指控我們兩人先前在合作『菠蘿快遞』（Pineapple Express）的時候就有曖昧。」

安珀赫德回憶2014年5月在機上發生的事件表示：「他說我是個蕩婦。」

她說，當時喝了酒的強尼戴普在爭吵中一度甩了她巴掌，並在她移動到另一個座位時，踢了她的背部。

安珀赫德表示，強尼戴普的隨扈和助理當時都在飛機上。「我摔倒在地，沒有人說什麼，什麼都沒說。機上安靜地連根針落在地上都聽得見。」

「我記得當時感覺非常難堪。」

強尼戴普先前在4天作證期間否認曾對安珀赫德施暴，並稱她才是那個時常動手的人。

安珀赫德也作證，稱強尼戴普還在其他場合打過她，並稱有一次「我懷疑我的鼻樑被打斷了」。

聲淚俱下的安珀赫德詳細描述強尼戴普的毒癮與酒癮，並稱他在兩人在一起的時期，不斷努力想要戒掉。

安珀赫德說，有一次保鑣抱著失去意識的強尼戴普，「就像個嬰兒一樣」抱回兩人在倫敦的租屋處。

「我還記得，當時認為就是現在了，我感覺備受鼓舞，覺得這次一定可以揭開新篇章，因為強尼終於跌入谷底了。」

還說儘管強尼戴普「保證過百萬次要戒毒、戒酒」，去了夫妻諮商和勒戒所，強尼戴普總是會再次喝酒，吸食大麻和古柯鹼。

強尼戴普的律師先前讓專家坐上證人席，稱安珀赫德的家暴指控害他損失上千萬美元，不僅失去「神鬼奇航」第6集的2250萬美元超高片酬，還被電影「哈利波特」（Harry Potter）衍生作品「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）換角。

詹姆斯法蘭科被質疑與安珀赫德有曖昧。（路透）
詹姆斯法蘭科被質疑與安珀赫德有曖昧。（路透）

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