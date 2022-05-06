漫威「月光騎士」結局彩蛋驚奇連連 人神大戰高潮迭起

奧斯卡艾薩克還想再度演出「月光騎士」。圖／迪士尼提供

漫威 影集「月光騎士」4日迎來大結局，奧斯卡 艾薩克在劇中轉換人格大展演技，日前受訪時也爽喊還想再演，「我特別喜歡史蒂芬這個角色，他真的是非常有趣的一個人，如果可以推出非常有趣的故事線，我很樂意再度扮演這個角色」。

由奧斯卡飾演的史蒂芬和馬克在墜入冥河之後正視自己的創傷，從另一個世界再度返回埃及，一起對抗伊森霍克飾演的反派邪教首領「哈羅」。於此同時，他們代表的月神孔蘇與審判女神阿米特也在埃及進行火光四射的雙神對決，刺激緊張的大對決場面讓「月光騎士」在最終集進入劇情高潮。

馬克、史蒂芬攜手想要遠離諸神大戰的種種混亂回歸平凡生活，似乎也象徵著主角具有的解離性身分疾患正在慢慢痊癒中，未料月神孔蘇仍有代理人，最後就在影迷「竟然是他？」的驚呼聲中結束該集，也讓網友相當好奇未來是否還會推出第二季。

奧斯卡曾坦言自己是漫威粉絲，也很高興能夠成為「月光騎士」，但更吸引他的是故事不僅有漫威一貫緊張刺激的動作特效，更深入關懷精神疾病，讓他認為這根本就是「療癒系」英雄，因此覺得這故事非常有深度。

飾演反派角色的伊森霍克也說，雖然目前沒聽到任何關於第二季的計畫，但如果有相關規劃的話自己很願意回歸，「如果大家很享受並且喜歡「月光騎士」這部作品，那我想第一季可說是一個非常棒的起源作品，值得發展出更多精彩故事。」「月光騎士」共6集已在Disney + 全數上線。