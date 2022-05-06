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「魷魚遊戲」百想奪大賞 「衣袖」李俊昊擊敗李政宰拿視帝

記者李姿瑩／綜合報導
「魷魚遊戲」抱走大賞。（取材自官網）
「魷魚遊戲」抱走大賞。（取材自官網）

第58屆百想藝術大賞南韓時間6日晚上舉辦頒獎典禮，紅遍全球的「魷魚遊戲」並未橫掃所有入圍的重大獎項，但最終直接抱走「大賞」，成為最高榮譽得主。電視部門最佳男主角由「衣袖紅鑲邊」李俊昊一舉奪下，擊敗橫掃全球的「魷魚遊戲」影帝李政宰；「二十五，二十一」金泰梨抱走最佳女主角。

李政宰、鄭好娟、許成泰一起上台領獎。（取材自TikTok）
李政宰、鄭好娟、許成泰一起上台領獎。（取材自TikTok）

「魷魚遊戲」在本屆百想中先得到藝術獎項肯定，接著導演黃東赫也奪得電視部門最佳導演獎，他上台時感嘆：「韓國的頒獎典禮非常自在，可以用韓語不需翻譯。感謝Netflix願意投資這部很難製作的作品。這部10多年前寫的劇本被稱讚爲不是國內用而是國際用，也感謝站出來表示願意參加演出的李政宰、朴海秀、鄭好娟、許城泰等演員。」

最重要的是黃東赫透露：「不久前我已經開始寫第二季的劇本，我會更努力寫，並希望能在幾年內以好的作品回歸。」

李俊昊奪得視帝。（取材自TikTok）
李俊昊奪得視帝。（取材自TikTok）

金泰梨封視后。（取材自TikTok）
金泰梨封視后。（取材自TikTok）

李俊昊憑藉「衣袖紅鑲邊」的君王李祘一角，成功再度爆紅，橫掃亞洲各國。他上台致謝時聲音發抖，沒想到能夠從李政宰、金南佶、丁海寅當中勝出。他坦言雖然非常想得到這個獎，但在準備得獎感言時，一直不知道該不該準備，內心在夢想和現實之間拉扯。

他向合作團隊道謝，也感謝在家裡收看直播的家人和所有支持他的粉絲。「我一直夢想著做我想做的事，未來我會成為更好的人，帶給大家更好的作品，感謝讓我得到這個獎，今後我會更加用心、做得更好。」

電視部門最佳女主角則由金泰梨封后，同樣擊敗老將金憓秀，從同世代的李世榮、韓韶熙之中脫穎而出。她一上台就急著說，剛剛在領人氣獎時忘記謝到工作人員團隊，如果能再次上台一定要好好謝謝大家。沒想到真的如願再次上台領獎，讓她激動到幾乎有點語無倫次。

魷魚遊戲 導演 投資

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