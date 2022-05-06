安珀赫德驚曝強尼戴普讓女兒14歲就開始吸大麻

強尼戴普目前仍贏得主流民意支持。（歐新社）

強尼戴普與安珀赫德的5000萬美元誹謗官司，現在輪到安珀赫德作證、對強尼發動攻勢，她果然火力全開，要將前兩周幾乎一面倒向強尼的風向扭轉過來，在法庭上聲淚俱下，不但稱自己被強尼暴力對待、慘遭他拿酒瓶性侵 ，還指控強尼在女兒莉莉羅絲才14歲的時候就介紹她吸大麻 ，每一次自己玩到暈頭轉向、沒空陪女兒，都是她以繼母的身分去陪莉莉羅絲，似乎有意反駁早先傳莉莉羅絲很討厭她這種說法。

安珀赫德在之前的審訊中，被描繪成瘋狂、失控又愛撒謊的心機拜金女，輪到她為自己作證，她又是哭又是哀聲控訴婚後沒多久就被強尼施暴，還被強尼推上乒乓球桌，被他扯下衣服，全身光溜溜，再遭他用酒瓶性侵，過程中他還一面罵要殺了她，讓她害怕又傷心。強尼方面之前是稱這次的衝突中，安珀傷了他的手指，被削下來的指尖部分被包在衛生紙中，連保鑣都親眼目睹，強尼則坦承有用手指上的血在牆上寫字。

接著安珀提到強尼對於莉莉羅絲也不如外界想像的有父愛，某回還邀請一位年長、莉莉羅絲蠻仰慕的知名樂手到家裡待上一整晚，更主動讓才14歲的女兒知道什麼是大麻、甚至學著吸食，她認為自己是強尼孩子們的繼母，對於他們就有一分保護的責任，偏偏這樣就會惹到強尼生氣。強尼在莉莉羅絲的15歲生日也因為前一晚狂歡暢飲到根本沒有精神陪伴，也是安珀把莉莉羅絲帶出去吃大餐。安珀希望外界知道，她絕對不是一個壞後母。

針對安珀這些殺傷力不算小的指控，強尼諷刺說這是她「人生中最好的演技」，消遣她在法庭上的表現就是個「假」，目前安珀也還沒將主流的風向成功轉到自己這邊。