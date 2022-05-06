當年離婚大鬧家庭革命跪別公婆 S媽超狂過往曝光

小S和媽媽對聽眾暢談往事。圖／金星文創提供

小S 和S媽錄製的Podcast「老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話」準備在串流平台正式上架，小S表示， S媽有很多精彩的人生故事，卻只有大姊、大S 跟她3人知道，她很希望讓媽媽親口說給大家聽，沒想到大S起初持反對意見，「千萬不可以，如果媽媽被網友攻擊怎麼辦？」小S自出道以來一直很聽大S的話，唯獨這次她對大S說：「我們連節目名稱都想好了，就叫『老娘的老娘』！」最終獲得大S認可。

小S在節目裡大爆料，S媽在電視節目以及媒體面前總是笑容滿面、慈眉善目、輕聲細語、溫柔優雅，實際上她們小時候非常怕媽媽，甚至怕到三姊妹對著一尊從路上撿回家的小小佛像祈禱「請神明保佑媽媽今天回來累到睡著、千萬不要生氣啊」。她還記得之前讀書時腳受傷要拄拐杖、搭公車上學要一個小時，很不方便，想拜託媽媽載她去學校，當她鼓起勇氣開口，沒想到媽媽只回一句「吵死了！」小S嚇得乖乖去搭公車，讓她忍不住抱怨，這樣的媽媽「太邪惡了」啊！

S媽在podcast裡首度告訴外界希望大家喊她「S媽」的原因，因為當年懵懵懂懂的結婚，後來越來越體會到人生不該如此侷限。於是她開口請公婆同意她跟老公離婚。婆婆一直待她很好，不捨S媽離開，開出「要走就要帶著三個小孩一起走」的條件，想讓媳婦知難而退，沒想到S媽覺得自己生的小孩當然自己養，立刻答應，後來真的透過家庭革命表態，臨走前跪下說：「謝謝爸、謝謝媽！」從此離開徐家、當房仲獨自養大三個小孩。所以嚴格來說S媽不是「徐媽媽」，應該是黃小姐，但她寧願大家喊她「S媽」，因為S媽覺得每一位媽媽，都是「Super Mom」。

「老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話」由金星文創製作，內容尺度無限制，談夫妻、談婆媳、談叛逆、談霸凌 ，也談女性怎麼追夢、怎麼生活、怎麼整人、甚至怎麼整形。小S說，明明有些話題很黑暗、很悲傷，可是母女倆講起來就變成黑色喜劇。她也體會到自己能夠成為一位獨立女性，是因為她知道自己身後永遠有個靠山，就是媽媽。

小S和S媽希望可以與大家分享這些精彩的故事，在笑與淚之間，得到一些人生耍賴的智慧，以及面對逆境的勇氣。聽眾可下載SoundOn APP 或MyMusic APP登入收聽，或直接至SoundOn官網 https://www.soundon.fm收聽。